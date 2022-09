Giulia Peditto, chi è la fidanzata di Dargen D’Amico: lavoro, età, Instagram e vita privata

Ha fatto ballare tutti con la canzone ‘Dove si balla’, presentata durante la scorsa edizione di Sanremo. Un vero e proprio tormentone il suo che non ha smesso di accompagnarci nel corso delle settimane successive. Di chi stiamo parlando? Si tratta di Dargen D’Amico! Il cantante è legato sentimentalmente a Giulia Peditto, conosciamola meglio!

Giulia Peditto, la biografia

Giulia Peditto è un’istruttrice di Yoga molto conosciuta. Di origini senegalesi, la giovane è comparsa spesso in compagnia di Chiara Ferragni, altrettanto nota influencer ed imprenditrice digitale, con la quale ha peraltro condiviso diversi momenti insieme.

Yoga e il rapporto con le sorelle Ferragni

Giulia pratica Yoga da sei anni, riuscendo a far diventare questa sua grande passione un vero e proprio lavoro. Giulia svolge sia lezioni online sia corsi privati e tra i suoi clienti ci sono La Pina e lo speaker di Radio Deejay Diego Passoni. La ragazza appare spesso sui social in compagnia delle sorelle Ferragni ed è stata anche una modella per alcuni tutorial realizzati dal truccatore di Chiara: Manuel Mameli.

Vita privata

Per quel che riguarda la sua vita privata, i chiacchiericci su una presunta love story con il cantante Dargen D’Amico non mancano. I due sono, infatti, apparsi spesso insieme nelle storie dei Ferragnez e altrettanto spesso, pubblicano foto prive di tag ma che si riferiscono allo stesso posto. Inoltre, secondo uno dei rumors più insistenti, Giulia è sarebbe anche andata a Sanremo per sostenere Dargen durante l’esibizione.

Instagram

Giulia è molto seguita sui social. Il suo account vanta infatti la bellezza di 25,4 mila follower!