Halloween 2022 al Magicland di Valmontone: gli spettacoli per adulti e bambini, tutte le attrazioni

Magicland si prepara ad Halloween, attrezzandosi per creare l’evento a tema più importante del Centro Sud italiano. Gli organizzatori pronti a mettere l’appuntamento più mostruoso e terrificante dell’anno, con una serie di spettacoli e iniziative dedicate a grandi e piccini. A partire dall’8 al 31 ottobre scheletri, zombie, streghe, spettacoli a tema, attrazioni da brivido e le immancabili parate invaderanno MagicLand trasformandolo in un mondo spaventosamente mostruoso. Tante le iniziative a tema horror previste, che promettono di essere capaci di soddisfare un pubblico di tutte le età.

Le attività di Magicland per i più piccoli

Il parco giochi ha pensato innanzitutto alle attività da dedicare ai bambini. Anzitutto, “Sfilata Gattobaleno Car Magic Halloween e le assistenti streghette”, con la mascotte del parco divertimenti che attraverserà Magicland a bordo della sua auto, completamente mascherato a tema, e accoglierà gli ospiti venuti a trovarlo. Nella parata, sarà accompagnato anche dalle assistenti streghette, che a ritmo di musica dispenseranno magie e incantesimi.

Poi ci sarà il “Monster Camp”, ovvero un percorso mostruoso per tutti i bambini che verrà allestito nell’area pic-nic. I bimbi si troveranno davanti a streghe e vampiri, che li intratterranno trasformandoli in veri mostri. Oltre a “CalaveraLand”, un viaggio attraverso il coloratissimo regno dei morti messicano da cui, tra giochi e balli, bisognerà trovare la via d’uscita.

The Bad Band e i giochi per i più temerari

Passeggiando per le vie del parco giochi, sarà possibile incrocia la The Bad Band, una banda musicale composta da sei mostruosi musicisti. Essi coinvolgeranno il pubblico con simpaticissime animazioni, a ritmo delle colonne sonore dei film più terrificanti di sempre. Poi, durante la giornata ci sarà la “Funeral Parade”, ovvero un carro funebre che si aggirerà, sulle note di un requiem, scortato da zombie e dalla morte in persona.

Inoltre “Psyco Emergency”, ovvero un’ambulanza che trasformata per l’occasione, trasporterà alcuni pazienti fuggiti da un ospedale psichiatrico, che importuneranno il pubblico con un’animazione pazzescamente coinvolgente. Poi “Dungeons”, la prigione mediavale che racchiude efferati assassini, manipolatori senza scrupoli e furbissimi serial killer: gli ospiti più coraggiosi dovranno esplorarla e riuscire a uscirne sani e salvi.

Si può poi visitare l’Haunted Hotel, un’attrazione gratuita per tutto il periodo di Halloween, che rappresenta un vero e proprio hotel invaso da zombie affamati di umani. L’odore di carne putrefatta entrerà nelle narici degli sventurati ospiti, prima di essere inseguiti dai mostri che popolano il locale. Poi “Demonia”, la horror house di MagicLand infestata da macabri spiriti. Potrete vedere “Anubis”, con nuovi effetti speciali, un percorso dell’orrore in cui sfuggire dalla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori. Tutto condito da ulteriori spettacoli dal vivo, tutti rigorosamente in veste dark.

Altri eventi di Halloween

Da vedere “Il circo dei cattivi”, mostri e scheletri in scena al Gran Teatro: da scoprire il family show che farà vivere la magia più macabra del circo formato Halloween. Promette effetti scenici da brividi, danza e arti circensi da urlo. Al Music Hall, potrete assistere al “Wild west’s got monster talent”, il nuovo show in stile Halloween tra streghette, spaventapasseri e scheletri di ogni tipo. Uno spettacolo che unisce comicità e interazione con il pubblico: gli abitanti del villaggio si sfideranno tra loro, dando sfoggio di tutte le abilità e le astuzie, per spiccare agli occhi della giuria in sala, tra passi di can can e tiri mancini.

Tra le ghiotte proposte food, non poteva mancare un panino ad hoc: pane nero al carbone, hamburger, l’immancabile zucca e la colorata verza viola. Non solo, il programma si arricchisce di ben 3 special night: sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre. Per l’occasione, il parco e attrazioni disponibili fino alle 2 di notte. Saranno presenti, inoltre, gli inconfondibili truck per un gustoso street food, con l’immancabile selezione di birre artigianali e prodotti tipici regionali.

Gli special night sotto Halloween

Il 29 ottobre, si inizierà con il “Monster Party”, il dj set di MagicLand. la festa che ha fatto ballare tutta l’estate con il nostro Dj Palasso, per l’occasione in versione mostruosa e con un’animazione sul palco davvero da brividi. Dress code della serata rigorosamente a tema Halloween. Il 30 ottobre tempo di Metempsicosi, una serata con Richky le Roy, Mario Più, Francesco Zappalà e Joy Kitikonti; vocalist Luca Pechino, con i dj Marco Cucchia e Massimo Logli. Un quarto di secolo per scrivere una delle pagine più importanti della musica elettronica in Italia, la storica Metempsicosi & Friends approda a MagicLand per incantare e fare ballare a perdifiato.

Il 31 ottobre si conclude con l’Halloween Crazy Party, una serata con un cast da brividi, coordinato dalla Glamour Show eventi e Spettacoli, che renderà la notte delle streghe ancora più elettrizzante: il dj-set firmato Dj Andy scalderà i motori con musica commerciale, accompagnato dalla fantastica energia del Vocalist Rush.

Non solo: performer d’eccezione, tra ballerini, artisti e acrobati, animeranno una serata da urlo. Con loro due artisti internazionali pronti a stupirci con performance originali, dal burlesque della donna ragno, Lady Valentina, allo show di fuoco fino alle acrobazie di Alessio Spirito. Non perdere lo show tra incredibili effetti di luce, con l’utilizzo del fuoco e attrezzi led stupefacenti; un’animazione tutta al femminile con quattro ballerine professioniste che, con le loro coreografie e cambi di costume di scena, vi faranno ballare e divertire nella notte più paurosa dell’anno.