Halloween 2022, gli scherzi da fare il 31 ottobre: tutte le idee originali e spaventose

Halloween sta per arrivare! La festa più spaventosa dell’anno è alle porte e tutti si potranno sbizzarrire negli scherzi più paurosi da poter fare ad amici, parenti, colleghi o compagni di scuola. Tra zucche, dolci, vampiri, mostri e scheletri c’è tempo anche per gli scherzi! e se non hai idee te ne proponiamo alcune. Ti basta avere un ambiente giusto, il materiale adatto e tanto sangue freddo!

Halloween 2022: gli scherzi migliori

Questo è uno scherzo molto “leggero” per chi non ci vuole andare giù pesante e non vuole far spaventare troppo le povere vittime. Lo scherzo consiste nel vestirsi da scheletro o con il costume del protagonista di Scream e rimanere immobili in mezzo alla strada o davanti casa, insomma, come una statua! Posizionati vicino a dei tavolini pieni di caramelle e quando i bambini si avvicineranno per prenderle afferra la loro mano oppure urla, si spaventeranno tantissimo!

Travestiti da fantasma dentro casa

Uno scherzo che si fa tutti gli anni, è semplice e veloce ma sempre d’effetto. Vestiti da fantasma e nasconditi dentro casa. Appena entrerà uno dei tuoi genitori o amici trova il momento giusto e sbuca fuori all’improvviso! Sentirai le loro urla.

Il topo finto

Questo è un classico degli scherzi, super economico e velocissimo! Compra un topo finto, se ne trovano di tantissimi tipi online e sembrano davvero realistici. Scegli con cura il posto in cui posizionarlo e fa in modo che la tua vittima possa trovarlo. Lo spavento è assicurato!

Travestimento da Carrie Fisher

Uno scherzo molto divertente è quello che hanno fatto i The Show, ovvero, travestirsi da Carrie Fisher, la protagonista di “Carrie, Lo sguardo di Satana”: una veste bianca con del sangue finto dipinto sopra, una parrucca, non ti serve nient’altro! Cerca dei luoghi isolati e sbuca dal nulla quando vedi un passante, poi inizia a rincorrerlo!

Voci dall’aldilà

Questo scherzo ha lo spavento assicurato! Usa un walkie talkie o un piccolo lettore con un audio spettrale riprodotto in loop e nascondilo dietro la poltrona o in qualche posto nascosto della casa. Attendi che qualcuno senta “le voci”, vedrai come si spaventerà!

La mano mozzata

La mano mozzata è un classico ad Halloween! Comprane una e nascondila dentro il frigorifero. Se non trovi una mano, puoi sempre comprare un occhio! magari dentro un barattolo di vetro contenete acqua.