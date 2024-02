Ho messo la crema da barba sulla mia scopa e non crederai a quello che è successo

Fai-da-te e piccoli trucchi domestici che potrebbero cambiare – in meglio – le vostre abitudini facendovi risparmiare tempo e denaro. Stavolta ci occupiamo di pulizia del bagno.

Aloni difficili da rimuovere, macchie, fino ai cattivi odori. Il nostro bagno, specie per la doccia ma anche per il lavandino (ma il discorso è applicabile anche agli altri sanitari), richiede costante “manutenzione”: averlo sempre pulito e brillante richiede senza dubbio sacrifici. Se allora rinunciare ai prodotti specifici non è possibile, quelli purtroppo, sono insostituibili, possiamo provare qualche consiglio come valida alternativa. Vediamo come.

Cosa vi servirà

Come per le nostre altre guide che potrebbero essere catalogate come “rimedi della nonna” anche in questo caso vi serviranno due oggetti di uso comune, praticamente presenti in tutte le case. Stiamo parlando di una semplice scopa e della schiuma da barba. Per l’utilizzo che ne dobbiamo fare assicuratevi che il manico sia ben saldo altrimenti potrebbe sfilarsi sul ‘più bello’.

Quello che dovete fare ora è poi in realtà molto semplice. E anche abbastanza intuitivo: spruzzate abbondante schiuma sulle setole e spargete in modo omogeneo su tutta la superficie. Adesso siete pronti per passare all’azione. La prima area che vi consigliamo è proprio quella della doccia, soprattutto se avete mattonelle. Spazzolate bene e a fondo, coprendo tutte le zone che intende pulire. E se sporco e aloni non sempre sono facili da rimuovere con questo semplice trucco fai-da-te il risultato è assicurato. Si consiglia di far agire per 5-10 minuti prima di risciacquare con abbondante acqua.

Scopa e schiuma da barba

Ovviamente per un utilizzo più preciso, in alternativa, va bene anche una comune spugnetta, di quelle che si usano per lavare i piatti. Ciò è anche indispensabile se vogliamo passare alla pulizia della rubinetteria, un’altra superficie che si può pulire tranquillamente con la nostra schiuma. Per un effetto migliore è consigliabile lasciare agire anche più di 10 minuti: ma in quali altri modi possiamo utilizzarla? Alcuni la consigliano anche per la pulizia della vasca da bagno, del WC ma anche per vetri e specchi. Un altro effetto benefico sarà quello della cancellazione – provare per credere – dei cattivi odori. Insomma, con pochi e semplici passaggi avrete una stanza sempre pulita e soprattutto brillante: senza troppi sforzi e senza, necessariamente, ricorrere a costosi prodotti chimici (che come detto però non si possono sostituire del tutto). Un modo immediato per far sparire macchie ostinate, soprattutto in quelle zone più difficili da raggiungere come le “fughe” tra le mattonelle o le superfici di contatto tra rubinetto e lavandino, tanto per fare un altro esempio.