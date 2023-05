Idee regalo economiche per la festa della mamma: ecco cosa regalare

La corsa ai regali per la festa della mamma, in questi giorni, diventa frenetico. Il tempo stringe e la ricorrenza, fissata per il 14 maggio prossimo, si avvicina. Mancano pochi giorni per acquistare il regalo più giusto per la propria mamma. Andiamo a vedere alcune idee regalo che sia, seppure solo in parte, in grado di ringraziare una delle donne più importanti della nostra vita per sacrifici, impegni e amore che ci riserva.

Scelte originali fatte a mano

Nonostante il desiderio di comprare qualcosa di grandioso per l’occasione, non è sempre necessario spendere tanto per accontentare una mamma che, per chi ha tempo e manualità, generalmente preferisce qualcosa di fatto a mano. Per coloro che non possono cimentarsi in creazioni artigianali originali, andiamo a vedere tra quali regali scegliere.

Un regalo per la cura dei capelli, del viso o delle mani

Potrà sembrare un regalo banale, ma siccome le mamme spesso non hanno molto tempo da dedicare a loro stesse, allora perché non regalarle un prodotto per la cura dei capelli o anche per la pelle oppure delle mani e per chi ha più disponibilità economiche anche una seduta in un salone di bellezza.

Un libro è un regalo sempre apprezzato, soprattutto se conosciamo le preferenze della nostra mamma. Ma anche una bella cornice, magari con una foto di famiglia o semplicemente con i figli, è regalo che può sembrare banale, ma che emoziona sempre.

Per le mamme con il pollice verde: piante, fiori o kit da giardinaggio

Per le appassionate di piante e fiori, potete scegliere una bella pianta o semplicemente semi da piantare, ma anche un kit di giardinaggio, se sapete che la vostra mamma ha il pollice verde e ha la passione per le piante.

Candele profumate, oppure sali da bagno, ma anche essenze per la casa possono essere una scelta indovinata per un piccolo pensiero per strappare un sorriso e magari un bacio dalla mamma.