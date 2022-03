Immagini Festa del Papà 2022: foto, gif e messaggi di auguri per WhatsApp da mandare il 19 marzo 2022

Manca pochissimo alla festa del papà che, come ogni anno, si celebra il 19 marzo, ovvero nel giorno – secondo il calendario dei santi – dedicato a San Giuseppe. Quest’anno la festa del papà capiterà di sabato, e molte famiglie, approfittando del weekend, trascorreranno una piacevole giornata svolgendo tante attività tra padri e figli, dalle più divertenti alle più rilassanti.

Ma una cosa accomunerà tutti quanti: gli auguri al proprio papà.

Immagini di auguri per la Festa del Papà

Oltre a baci e abbracci dal vivo, si invieranno miliardi di messaggini di auguri tramite sms e WhatsApp. Proprio su quest’ultima piattaforma di messaggistica istantanea saranno di gran voga, come negli scorsi anni, i messaggi di auguri con immagini simpatiche e dolci.

In questo articolo abbiamo raggruppato per voi le migliori immagini per fare gli auguri agli uomini che con tanto amore ci hanno dato la vita e cresciuto.

Ecco le più belle, scegliete quella che vi piace e vi rispecchia di più, salvatela e inviatela ai vostri papà il 19 marzo!