Irama, riapre il Palazzetto dello Sport dopo la pandemia: tutto sold out (FOTO)

Dopo tre anni dal suo ultimo tour , “Plume Tour“, Irama è tornato a suonare sul palco, e non uno qualunque. Dopo la pandemia è il primo cantautore ad aprire i palazzetti. Ieri, 26 Aprile, ha infatti inaugurato, la prima di tante altre date di altri cantanti, al Palazzetto dello Sport. “Rivedere 8.000 persone che cantano ricorda la normalità, è magico”, dichiarano alcune fan.

Tutti i dettagli di Irama al Palazzetto dello Sport

Il cantante è un vero animale da palcoscenico. Il suo tour sta già dimostrando di essere un successo. La band che lo accompagna sul palco è formidabile così come anche le sue due coriste. Tutti impazziscono per le scenografie create e per i “sipari” che l’artista produce sul palco. Più di un’ora in cui si balla, ci si diverte e ci si emoziona di continuo.

Irama e il pubblico

La magia del cantante è dovuta anche a come riesce a rapportarsi a un pubblico di tutte le età Ieri, durante il concerto, ha fatto salire una persona a caso solo per brindare con lui e ballare sulle note di “Nera” insieme alla band. Tutti sono impazziti. Tantissimi gli striscioni e i cartelli con le scritte “ti amo”, “grazie per la tua musica”.