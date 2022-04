Isola dei Famosi, l’ex naufrago Davide Di Porto in miseria: ‘Campo di espedienti’. Il racconto choc

Sono passati 12 anni dall’edizione de “L’Isola dei Famosi” in cui era presente Davide Di Porto. Da quel momento per lui sono cambiate tantissime cose. Ospitate in tv, partecipazioni a film a luce rosse, l’apertura di una palestra conosciuta per cui ha fatto tantissime interviste. Sembrava che la sua carriera fosse decisamente in salita. Ma qualcosa ultimamente è andato storto tanto che Davide dichiara di “cercare nell’immondizia oggetti e cose da vendere”.

La storia di Davide di Porto

Dopo l’Isola dei Famosi il naufrago ha avuto un successo enorme. Era diventato un personaggio pubblico amato e seguito. Ha iniziato così a intraprendere la strada come attore nei film a luci rosse. Su “Nuovo” aveva raccontato che con il cinema ha luci rosse ha smesso da tempo. Ma poi ha mollato tutto perché “la pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare, Le televisioni hanno sdoganato la pornografia come un semplice lavoro, ma porta alla disperazione se hai un minimo di sensibilità e di cuore“.

Il mondo dello spettacolo, dice, “non l’ha trattato bene“. “La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io. La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento!”