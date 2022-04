Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: naufraghi in nomination dopo la puntata di venerdì 22 aprile

Dopo la notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, del mancato dopo appuntamento settimanale, l’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti e Ilary Blasi anziché andare in onda, come sempre, di giovedì, ha tenuto compagnia al pubblico nella serata del venerdì. Perché l’adventure game di Canale 5, che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, continua e il percorso dei naufraghi in Honduras si fa sempre più difficile, tra prove, sfide ed equilibri che vacillano. Ma chi è stato eliminato? Chi dei concorrenti ha dovuto lasciare il gioco e rientrare definitivamente in Italia?

Chi è stato eliminato tra Nick, Ilona, Estefania, Roger e Marco Senise?

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti la scorsa settimana: Estefania e Roger, gli unici componenti della coppia rimasta in gara, Nick Luciani, il superstite dei Cugini di Campagna, Ilona Staller e il nuovo arrivato, volto storico di Forum, Marco Senise. Ma chi di loro ha dovuto lasciare il gioco? E chi, quindi, è sbarcato su Playa Sgamada? Proprio qui, molto probabilmente, ci sarà un’ulteriore eliminazione, questa volta definitiva.

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Chi degli abitanti di Playa Sgamada, invece, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? Ricordiamo che lì, su quel paradiso, dove la decisione di Jeremias, ultimo eliminato, di abbandonare il gioco, vivono Gustavo, suo padre, e il pugile Clemente Russo.

Le tribù si sono sciolte: sull’isola tutti contro tutti

Novità nella puntata di venerdì dell’Isola dei Famosi. Le due tribù, quella dei Tiburon e quella dei Cucaracha, sono state sciolte, quindi tutti i naufraghi ora lotteranno l’uno contro l’altro per la vittoria finale. E il gioco si fa sempre più duro: chi riuscirà a vincere? Chi, quindi, rientrerà in Italia il 27 giugno da trionfatore?

Chi sono i naufraghi in nomination e quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì prossimo, il 25 aprile. Poi, molto probabilmente, Ilary Blasi tornerà in onda di venerdì per lasciare spazio il giovedì a Supervivientes, la versione spagnola del reality. Ricordiamo che le avventure dei naufraghi si possono seguire anche nella fascia pomeridiana di Canale 5 o su Mediaset Extra.