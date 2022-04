Isola dei Famosi: il nuovo naufrago è il fratello dell’amato pupo de La Pupa e il Secchione

Isola dei Famosi. Quando un fratello raggiunge presto il successo, è quasi inevitabile che anche l’altro abbia le medesime aspirazioni, soprattutto stando alle ultime dichiarazioni. Di chi stiamo parlano? Beh, di Manuel Dosio, il fratello del ben più famoso Denis Dosio, l’influencer di soli 21 anni dalle origini brasiliane, molto (ma molto) amato dal pubblico femminile.

I fratelli Dosio pronti a conquistare la Tv

Succede infatti che Denis è diventato ancora più famoso di recente grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per essere un attuale pupo de La pupa e il secchione show.

Chi è Denis Dosio?

Denis nasce come Youtuber e a poco a poco si fa strada su Instagram e Tik Tok, diventando addirittura, nel corso del 2020, un ospite fisso di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Il giovane ha, inoltre, recentemente creato un canale su Onlyfans: qui distribuisce contenuti piccanti a pagamento per chi volesse usufruirne. Dallo scorso mese di Marzo 2022 è anche un concorrente de La Pupa e Il Secchione Show 2022, è in coppia con Ilaria Bruni.

Il fratello, Manuel anche lui ospite a Barbara d’Urso

Nonostante ciò, anche il fratello punta alla fama, e possiede un animo molto ambizioso. Non è proprio uno sconosciuto, anche Manuel è piuttosto famoso sebbene di meno rispetto al fratello. Gli somiglia molto, sia nei tratti che nel portamento fisico. Anche lui lo abbiamo visto spite alla trasmissione di Barbara d’Urso proprio per fare una sorpresa a Denis. Anche l’altro Dosio, ora, si dice pronto per la televisione, in particolare per il mondo del reality.

Il fratello di Denis Dosio a L’isola dei famosi?

Tra le varie cose, Manuel Dosio si è recentemente raccontato a Novella 2000, affermando che ”Oltre a posare nud0 su 0nlyfans faccio anche strip nei locali notturni. Non sono cose che si accettano facilmente, ma non voglio cambiare percorso“. Tuttavia, però, vorrebbe anche accedere a pieno diritto nel mondo della televisione, non ha mai negato il suo forte interesse, ad esempio, verso uno dei reality show più amati ovvero L’isola dei famosi. Data la sua enorme determinazione, dunque, non sarebbe una sorpresa vederlo catapultato in Honduras dopo l’allungamento di questa innovativa edizione del format.