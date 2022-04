Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata di stasera

I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché l’Isola dei Famosi non smette mai di sorprendere e dopo le prime indiscrezioni di un eventuale stop, è arrivata la bella notizia: il reality andrà in onda questa sera, venerdì 22 aprile. E a rischio eliminazione perché al televoto ci sono ben 5 naufraghi, tra il gruppo del Tiburon e quello della Cucaracha. Chi verrà eliminato? Quali sono i primi pronostici?

Chi sono i naufraghi dell’Isola dei Famosi al televoto

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, c’è l’unica coppia ancora in gara, quella formata dalla modella Estefania e dal brasiliano Roger Balduino. Con loro Ilona Staller, Nick Luciani de I Cugini di Campagna e il nuovo arrivato Marco Senise, volto storico di Forum. Il pubblico, che resta sovrano, cosa deciderà di fare? Chi verrà eliminato dal gioco? Chi, quindi, sbarcherà su Playa Sgamada?

I pronostici e i primi sondaggi: chi si salverà?

Stando ai primi sondaggi, pubblicati come sempre sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe intenzionato a salvare Ilona Staller, che nel reality sta stringendo una bellissima amicizia con Licia Nunez. Sembrerebbe ‘salvo’ anche Nick Luciani, con oltre il 36% di voti, seguito da Marco Senise, che non riesce a raggiungere il 14%. In ultima posizione, quindi a rischio eliminazione, la coppia in gioco e nella vita, quella che vede protagonisti Roger ed Estefania. Saranno loro a sbarcare su Playa Sgamada?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Ilary Blasi, padrona indiscussa del reality, potrebbe aprire un televoto flash, come fa ormai da settimane, anche su Playa Sgamada. Lì, su quel piccolo paradiso, al momento vivono Clemente Russo e Gustavo Rodriguez perché l’ultimo eliminato, Jeremias, ha preferito abbandonare il reality e tornare in Italia. Ci sarà un’altra eliminazione? Cosa decideranno i telespettatori?