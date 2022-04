Isola dei Famosi 2022, anticipazioni venerdì 22 aprile: chi sono i naufraghi al televoto, ospite, prove ed eliminati

Sarebbe dovuto ritornare in onda lunedì 25 aprile, ma il reality l‘Isola dei Famosi non smette di sorprendere. E una nuova puntata è alle porte, con Ilary Blasi pronta a condurre dall’Italia e con Alvin, direttamente in Honduras, al fianco dei naufraghi. Cosa succederà stasera? Chi dei concorrenti rischia l’eliminazione?

Le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha vengono sciolte: cosa vedremo stasera all’Isola dei Famosi

Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata di staserà le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte, quindi tutti i naufraghi lotteranno l’uno contro l’altro per la vittoria finale. Ma ci sarà un’eccezione perché non tutti i concorrenti faranno parte della gara.

Chi rischia l’eliminazione

Non può esserci puntata senza l’eliminazione. Al televoto l’unica coppia ancora in gara, quella formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. Con loro Ilona Staller, Nick Luciani e Marco Senise: chi dovrà abbandonare l’isola? Chi di loro sbarcherà su Playa Sgamada?

L’addio definitivo su Playa Sgamada

Ilary Blasi anche questa sera aprirà un nuovo televoto flash, che vedrà protagonisti i naufraghi di Playa Sgamada. Attualmente, dopo la decisione di Jeremias di abbandonare il gioco, lì, su quel piccolo paradiso, vivono il pugile Clemente Russo e il papà dei Rodriguez, Gustavo. Chi verrà eliminato definitivamente e zaino in spalla dovrà tornare in Italia?

La prova ricompensa per Carmen Di Pietro

Eliminazioni, scontri, leader, polemiche, ma anche prove ricompense. E la naufraga Carmen Di Pietro sarà protagonista di una sfida sulla lingua italiana, che potrebbe permetterle di offrire una ricompensa culinaria al figlio, Alessandro Iannoni. Ci riuscirà? Si sa…quando si tratta di cibo, Carmen è sempre in prima linea!