Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati? Ultime news sulla coppia

Jennifer Lopez e Ben Affleck erano una coppia perfetta…e ora? Alcuni rumors di queste ultime ore stanno speculando molto sulla possibilità di una loro rottura, e il dubbio, la curiosità iniziano a serpeggiare in molti lettori e fan della mitica coppia che di recente aveva suggellato la propria unione con delle nozze in grande stile. A poche settimana, però, dal loro matrimonio, le voci si sono fatte sentire, parlando di una possibile crisi fra di loro. Ma si sono veramente lasciati? I due, la pop star e l’attore, si erano ritrovati dopo 20 anni dalla fine della loro prima storia d’amore. Credevano che le nozze avrebbero fortificato il rapporto. Ma è andata davvero così? Pare di no..

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati?

Proprio negli ultimi giorni, la pop star Jennifer Lopez ha cercato in tutti i modi di porre un freno alle voci maligne sul suo recente matrimonio con Ben Affleck, ma pare che nelle ultime ore la situazione sia drasticamente peggiorata, senza soluzioni in vista. Le foto della coppia, che pare essere sull’orlo del declino sentimentale, sono state cancellate dai social della cantante. Dal profilo sociale della pop star, inoltre, sarebbero state rimosse anche le foto dei suoi gemelli, Emme e Maximilian, avuti con il precedente compagno Marc Anthony.

I dettagli della vicenda

Ad ogni modo, da parte dei due, Jennifer Lopez e Ben Affleck, non arrivano segnali ufficiali o comunicati che possano svelare definitivamente il mistero. Per molti, poi, si fa avanti anche un’altra ipotesi: quella dell’attacco hacker. Per altri, però, quello della cancellazione sarebbe solamente un primo esile passo di una comunicazione mediatica che avverrà in breve tempo. Altri ancora, poi, suggeriscono che Jennifer Lopez stia solamente anticipando la notizia di un grosso progetto lavorativo che annuncerà in futuro, e che quindi il suo matrimonio non c’entri nulla con tutto questo.