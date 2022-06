Joker 2: arriva la conferma ufficiale da Todd Phillips con il nuovo titolo del sequel

Joker 2. Non sarà di certo un’impresa facile eguagliare il successo planetario del primo film, che ha incassato un globalmente un miliardo di dollari, oltre agli elogi della critica e la candidatura a ben 11 premi Oscar, vincendone poi 2: uno per la colonna sonora, l’altro per il migliore attore protagonista, Joaquin Phoenix.

Arriva la conferma ufficiale per il sequel

Tuttavia, non è una buona ragione per non provarci. Le storie sono fatte per essere narrate, e quando hanno un seguito, una continuazione, quando riescono a ricucire i diversi filamenti che fuoriescono dalla trama principale, allora metà del lavoro è già fatto. Poi, in realtà, qualcosa già gironzolava nell’aria, e tutti aspettavano solamente la conferma ufficiale. Una conferma arrivata proprio nelle ultime ore.

Dopo che Todd Phillips aveva ricevuto la piena fiducia dei nuovi vertici Warner/DC Comics, che lo hanno scelto, tra le altre cose, quale consulente per i progetti legati ai cinecomic DC, ormai era solo questione di tempo. Il tempo è passato, e neppure troppo, e così arriva la conferma ufficiale: Phillips ha confermato il sequel di Joker con un post su Instagram con due foto, in una delle quali si vede la copertina della sceneggiatura, che rivela il titolo del secondo film con Joaquin Phoenix.

Joker 2: il titolo e la sceneggiatura

Come si evince chiaramente dal suo post, la prima foto mostra chiaramente la copertina rossa del copione, col titolo (non sappiamo quanto provvisorio) di Joker: Folie à deux. Titolo emblematico, suggestivo, che rievoca anche il tema del doppio. ”Follia a due” in realtà dovrebbe sottintendere una rara condizione di delirio condivisa da due persone con un forte legame emotivo. Inevitabile l’accostamento con Harley Quinn, per chi ne mastica. Dunque, è lecito pensare che il personaggio entrerà proprio a gamba tesa nella serie. Chi lo interpreterà? Per questo bisognerà attendere e pazientare.

Scorrendo il carosello del post, nella seconda foto vediamo, in uno scatto iconico in bianco e nero, proprio lui, Joaquin Phoenix alle prese con la lettura della sceneggiatura, con gli occhiali e una sigaretta in bocca. Incontenibili i commenti e le reazioni alla strepitosa notizia. Ora, che ogni dubbio sulla possibilità di una prosecuzione è sciolto, a sciogliersi nelle prossime settimane saranno, invece, le briglie della fantasia sul come verrà impostato l’intreccio delle vicende e gli ultimi dettagli sul cast.