Laura Freddi: chi è, età, carriera, chi è il compagno, Instagram, Paolo Bonolis, figlia e matrimonio

Torna, dopo la lunga pausa estiva, l’appuntamento imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tra gli affetti stabili, in questa edizione, ci sarà anche la showgirl Laura Freddi. Ma conosciamola meglio!

Dagli esordi alla carriera di Laura Freddi

Laura Freddi è nata a Roma il 19 maggio del 1972 ed è una nota showgirl, conduttrice e cantante. È stata lanciata dalle prime due edizioni di Non è la Rai, poi è stata velina di Striscia la Notizia con Miriana Trevisan, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Laura Freddi ha intrapreso con successo per tutti gli anni ’90 e per la prima metà degli anni 2000 l’attività di conduttrice e di showgirl: ha partecipato, infatti, a programmi televisivi come Festivalbar, Il Quizzone, Occhio allo Specchio.

Ma non solo. È anche una nota conduttrice radiofonica e nel 2011 ha pubblicato su iTunes due brani scritti dal cantautore Enrico Boccadoro. A maggio del 2020, quindi recentemente, è diventata testimonial di City for Kids e ha iniziato il format web Mamma che c’è.

Leggi anche: Oggi è un altro giorno, perchè Serena Bortone conduce da casa : cos’è successo e come sta

La relazione con Paolo Bonolis, gli ex

Laura Freddi dal 1990 al 1995 ha avuto una storia d’amore con Paolo Bonolis, poi nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia, ma i due nel 2008 hanno deciso di intraprendere strade diverse.

L’attuale compagno

La showgirl e conduttrice ha una figlia nata il 3 gennaio 2018, avuta dal compagno Leonardo D’Amico, un fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

L’aborto, il periodo buio

Leonardo D’Amico, il suo attuale compagno, come anticipato è un fisioterapista che ha conosciuto intorno ai 40 anni. Nel 2018 i due sono diventati genitori della loro prima figlia: Ginevra, che ora rappresenta per Laura tutto il suo mondo.

Infatti, l’argomento figli per la showgirl è un tasto davvero molto delicato: per tanto tempo, animata da desiderio di averne, ci ha provato, ma quasi sempre senza avere risultati. Inoltre, è stata anche costretta ad un aborto, anni fa, quando si trovava al suo terzo mese di attesa. L’arrivo di Ginevra, finalmente, ha consacrato la sua vita alla gioia, spazzando via definitivamente la tristezza.

Instagram: Laura Freddi punta sui social

Ha un profilo Instagram e con l’account @laurafreddiofficial vanta oltre 140 mila followers.