Leonardo di Caprio e Gigi Hadid: lui vuole ‘sistemarsi entro i 50 anni’

Tornato single di recente, dopo il 25esimo compleanno della sua ex fidanzata Camila Morrone, Leonardo di Caprio non ha certamente perso tempo. Nel mirino delle sue attenzioni è finita la bellissima Gigi Hadid e, come prevedibile, i rumors sul loro presunto flirt non si sono fatti attendere. In particolare, pare che Di Caprio, ormai 47enne, voglia sistemarsi e mettere su famiglia.

Leggi anche: Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid stanno insieme? Lui le fa la corte e infrange la ‘regola’ dei 25 anni

Leonardo di Caprio vuole sistemarsi entro i 50 anni?

Secondo i rumors hollywoodiani, pare che Di Caprio si sia imposto un limite, ovvero si sia dato tre anni per trovare la donna giusta, quella con la quale sistemarsi. L’obiettivo dell’attore sarebbe pertanto quello di ‘mettere la testa a posto’ entro i 50 anni. Dopo la rottura con Camila Morrone, l’attore è diventato maggiormente selettivo e sembra che la bella Gigi Hadid rientri perfettamente nei “canni” da lui ricercati.

Stando al Mirror, ‘Gigi è proprio il tipo di donna che pace a Leo: bellissima, intelligente e di successo’. Insomma, la maggiore delle sorelle Hadid sembra essere la candidata ideale per Di Caprio anche se dalla sua, c’è un aspetto da non sottovalutare. La donna ha, infatti, compiuto già 27 anni ed avrebbe pertanto superato la soglia massima di età per candidarsi come fidanzata del bel Di Caprio.

Il flirt (presunto) con Gigi Hadid

Un “limite” quest’ultimo facilmente superabile se davvero questa volta l’attore ha intenzioni serie. Proprio per questo, stando a fonti vicine all’attore, Di Caprio sta andando con i piedi di piombo anche se è molto preso da Gigi. I due, infatti, dopo la rottura con la Morrone, sono iniziati a vedersi prima in gruppo con altre persone e poi, gradualmente, hanno iniziato ad uscire da soli.

Donna affermata e di successo

Gigi Hadid dal canto suo, non è certo una bambina: donna affermata, di successo e con un bimbo di 2 anni alle spalle, avuto dalla relazione, finita nel 2021, con Zayn Malik e la cui presenza è senza dubbio parte integrante delle sue decisioni. Insomma, una bella sfida per Di Caprio, sarà la volta giusta?