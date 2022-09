Lidl, ‘Grandi Sconti Piccoli Prezzi’ fino al 4 settembre: sfoglia il nuovo volantino

“Grandi Sconti Piccoli Prezzi“, questo il nome del nuovo volantino Lidl disponibile dal 29 agosto al 4 settembre 2022. In offerta tanti prodotti freschi e da dispensa ma anche lo speciale Cibo di Strada con piatti tipici dello street food e lo speciale Colazione con i suggerimenti su cosa mangiare per iniziare al meglio la giornata.

Offerte sul fai da te

Il volantino inizia la settimana con le offerte per il fai da te, con tanti accessori per piccoli lavori in casa. In offerta tanti accessori della linea ricaricabile Parkside X20 V Team, per poi passare ad abbigliamento di lavoro e altri utensili come l’idropulitrice ricaricabile, il tagliasiepi ricaricabile, il seghetto ricaricabile, la smerigliatrice eccentrica ricaricabile, il trapano avvitatore ricaricabile e la batteria smart 4AH.

Per l’abbigliamento da lavoro Parkside si potrà acquistare la felpa nelle misure M-XXL, il set 2 paia di guanti da lavoro nelle misure 8-11, i pantaloni corti da lavoro nelle misure 48-58 e le scarpe antinfortunistiche nelle misure 41-46.

In offerta anche tanti altri accessori da lavoro come il calibro o goniometro digitale, il righello in acciaio o set di falsa squadra e marcatore a rondine.

Il volantino completo

Sfoglia il volantino Lidl “Grandi sconti, piccoli prezzi” per vedere tutti i prodotti in offerta fino al 4 settembre.

SFOGLIA QUI IL VOLANTINO