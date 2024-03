Lidl, quale azienda produce le colombe in vendita? Non l’avreste mai detto | Prezzo imbattibile

Si avvicina la Pasqua e sugli scaffali, ormai da qualche tempo, hanno iniziato a fare la comparsa loro, le mitiche colombe tipiche di questo periodo. Da quelle preparate dai grandi chef fino alla filiera industriale: e anche quest’anno si attende il boom delle vendite.

Che Pasqua sarebbe senza la tradizionale colomba? Questo dolce cattura ogni anno l’interesse di milioni di persone finendo per essere l’assoluta protagonista della Festa che, per i cattolici, ricorda la morte e la risurrezione di Gesù. Ma a tavola, religiosità a parte, la tradizione ha portato nelle case degli italiani tutta una serie di piatti che proprio non possono mancare, con le immancabili differenze tra una Regione e l’altra.

Che dire infatti, partendo ad esempio dalla Campania, del classico ‘casatiello’ oppure della pastiera? E ancora: l’agnello in Toscana (ma anche in altri parti dello stivale) e così via. La colomba però è forse il dessert, al pari delle uova di cioccolato con sorpresa, che davvero mangiano praticamente tutti. Ma dove vengono prodotte quelle che si trovano nei supermercati?

Le colombe pasquali: l’ampia scelta nei supermercati e discount

Tradizionale, con candiditi e mandorle, oppure ripiene nei gusti più disparati. Avete visto quella di Iginio Massari al pistacchio ad esempio? Ma senza scomodare i grandi maestri pasticceri, nei supermercati e discount si possono acquistare lo stesso ottimi prodotti raggiungendo così il giusto compromesso tra qualità e prezzo. Mangiare un’ottima colomba senza svenarsi, insomma.

Anche qui però la scelta è davvero ampia: si va dai grandi marchi, quelli più famosi sul mercato, fino alle aziende magari meno conosciute ma comunque scelte dai clienti per la loro qualità. E’ il caso questo ad esempio di alcuni marchi “interni” di catene come Lidl, Eurospin ma anche MD, che hanno dalla loro tutta una filiera organizzata di brand fidelizzati per garantire prodotti d’eccellenza ai propri clienti. Anche per questo dolce tipico pasquale.

Chi produce la colomba Lidl? Attenzione all’indirizzo dello stabilimento

In questo articolo abbiamo preso in considerazione ad esempio la catena tedesca Lidl che in Italia è presente dagli anni ’90 e che oggi può contare su oltre 700 punti vendita da nord a sud. Ebbene, dando un’occhiata all’indirizzo riportato sulla confezione si legge “prodotta per Lidl Italia nello stabilimento di Via S.Lucia 51 a Fossano“, che è però anche uno dei recapiti dello stabilimento Balocco. Questo per quanto riguarda la colomba Lidl a marchio Favorina nella confezione di plastica da 700 grammi. Discorso differente per la “versione” in scatola: in questo caso, pur essendo sempre del logo Favorina, l’azienda produttrice è quella de Il Vecchio Forno (da 1kg).