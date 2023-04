Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: ‘È finita’, ecco cosa è successo

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi, e Soraia, colei che aveva rubato il suo cuore durante le puntate del format, si sono definitivamente lasciati. Ecco tutte le news a riguardo e le ultime dichiarazioni dal mondo del gossip.

Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia in crisi? Ultime news

Luca Salatino e Soraia Ceruti: la rottura definitiva

Luca Salatino, lo sappiamo, non ha mai nascosto il suo forte sentimento per Soraia Ceruti. A tal proposito, ricordiamo anche come fosse arrivato addirittura ad abbandonare il Grande Fratello Vip per tornare tra le sue braccia, dopo tanti giorni di lontananza ed assenza dal suo amore. Dopo il suo rientro, poi, sembrava che tra i due le cose stessero andando a gonfie vele e che la relazione fosse bella forte, solida. Sì, fino all’ultimo periodo almeno, quando hanno iniziato a girare delle voci di corridoio, indiscrezioni clamorose che parlavano di una presunta crisi. Dopo tanto chiacchiericcio, dopo tante ipotesi, ora è stato proprio Salatino a rompere il silenzio e ogni dubbio sulla vicenda: attraverso le sue stories Instagram ha dichiarato che purtroppo la loro storia è giunta al termine, finita definitivamente. ”Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Ti voglio bene. Luca.” Sono queste le poche, semplici e lapidarie parole che hanno sancito in modo ufficiale la fine della relazione.

Le ultime rivelazioni: ”Soraia bloccata ovunque”

Ma non è l’unico elemento che abbiamo a disposizione in tutta questa vicenda. Infatti, sulla questione ha voluto esprimere la sua opinione anche l’influencer Amedeo Venza, il quale non ha nascosto la sua opinione, dichiarando: “Mi dispiace per questo ragazzo che se fosse come già pensavamo, ha preso davvero una fregatura colossale…”. E infatti, l’influencer, dopo aver rivelato di essere assai dispiaciuto per questo avvenimento, non ha perso tempo per svelare alcuni retroscena. “Luca Salatino ha proprio bloccato Soraia un po’ ovunque…”, dunque facendo capire che la rottura non è di certo avvenuta in modo piacevole, e qualcosa deve aver innescato la fine del loro rapporto, un qualcosa di conflittuale.