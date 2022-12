Ludovica Valli e la figlia stanno male: cos’hanno avuto dopo la vacanza a Dubai

Ludovica Valli e i suoi cari erano in vacanza della città di Dubai, quando purtroppo quel momento di evasione dalla routine quotidiana si è trasformato in un qualcosa di assolutamente disastroso. Nulla è andato come sperato. L’influencer e sua figlia Anastasia, di fatto, sono state ricoverata immediatamente in ospedale dopo il loro rientro, e questo con grande preoccupazione del compagno Gianmaria Di Gregorio. Come ci è noto, inoltre, la sorella di Beatrice è incinta del suo secondogenito, e questo non ha fatto altro che aumentare la concitazione del momento a seguito della spiacevole notizia ricevuta. Ma è cosa è successo in realtà e perché si sono sentite male?

Ludovica Valli e sua figlia ricoverate in ospedale dopo Dubai

Ludovica Valli, attualmente incinta del secondo figlio come anticipato, si trovava a Dubai insieme a sua figlia Anastasia e al compagno Gianmaria. Il viaggio doveva essere un momento di svago, per staccare la spina dalla quotidianità, in una località esotica e tecnologica allo stesso tempo. Ma dopo qualche giorno, ecco che le cose iniziano a deteriorare: una sensazione di malessere compresa di tosse, febbre e mal di gola, quello che ha colpito l’influencer. La prima ipotesi è stata inevitabilmente il Covid, ma è stata per fortuna scongiurata. E così, non vedendo alcun miglioramento, la ragazza aveva deciso di tornarsnee a casa, in Italia. Poi, purtroppo, anche la figlia ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi. Una volta rientrata, Ludovica Valli si è recata in ospedale per una visita: ”Mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene. Ieri sera mi ha visitata anche il dottore…Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna, ci ha detto che qui a Dubai sta girando questa brutta influenza. In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo.”

Ludovica Valli è incinta, svela il sesso del bebé su Instagram: aspetta un bimbo (VIDEO)

Come sta oggi Ludovica?

Ludovica Valli è rientrata in Italia e ha portato a termine le prime visite di accertamento. Poi, qualche ora dopo ha condiviso una serie di storie su Instagram spiegando come si sente oggi e dando alcune notizie anche sulle condizioni di salute di sua figlia Anastasia: ”Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia, ma finalmente ieri sera siamo arrivati a casa nostra. E per concludere, anche bebe sta molto, molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore folle alla gola. Stamattina cominciamo una cura anche per lei. Avrei voluto aggiornarvi prima, anzi, scusatemi tantissimo, ma credetemi…vedere lei così ed io a pezzi da giorni, non avevo neanche le forze di prendere in mano il telefono. Ah, sono rimasta anche senza voce, completamente, per questo anziché “raccontarvi” come spesso faccio nelle mie storie, vi sto scrivendo. Ho davvero, davvero bisogno di riprendermi, sto ancora molto male, e soprattutto, Anastasia ha tanto bisogno di me in questo momento, come io di lei.”