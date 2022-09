Morto l’ex tronista Manuel Vallicella, Ludovica Valli: ‘Sono sconvolta, sei nel mio cuore’

Morte Manuel Vallicella. Era arrivato a Uomini e Donne proprio per corteggiare lei, prima di salire sul trono, come abbiamo ricordato in un altro articolo di questa mattina, quando ci è giunta la notizia. Ludovica Valli, che di certo ha avuto modo di conoscere bene Manuel, si è detta profondamente sconvolta dall’accaduto.

I protagonisti di Uomini e Donne sotto shock per la morte di Manuel

Oltre a lei, sono letteralmente sotto shock tutti i protagonisti di Uomini e Donne che hanno avuto la possibilità di conoscerlo ed apprezzarlo durante le puntate. E non solamente loro: anche il pubblico del programma è traumatizzato, perché mai avrebbe immaginato una cosa del genere.

Leggi anche: Ludovica Valli è incinta per la seconda volta: ‘Dietro al pancione urla e lacrime’

Prima corteggiatore della Valli, poi tronista

Manual Vallicella, tatuatore, ex tronista, è morto e, secondo le prime indiscrezioni sull’argomento, si sarebbe tolto la vita. Come anticipato, il suo arrivo nel programma era avvenuto perché lui si era invaghito di Ludovica Valli, al tempo tronista del salotto di Maria De Filippi. Ma le cose, a quanto pare, non erano andate per il verso giusto. Ludovica, al tempo della scelta, infatti, aveva preferito Fabio Ferrara.

”Vivrò questa delusione da solo”

Così, la De Filippi gli aveva proposto il trono, che Vallicella accettò ma dopo alcune puntate decise di ritirarsi. “Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo” disse quando Ludovica non lo scelse.

Le parole addolorate di Ludovica Valli

Il tempo, intanto, è passato. Oggi, Ludovica Valli – mamma di Anastasia e in attesa del secondo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio – è distrutta dal dolore dopo aver appreso la terribile notizia. “Sono senza parole, davvero, sono sconvolta” ha scritto tra le storie Instagram, rivolgendo un pensiero a Manuel: “Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio”.