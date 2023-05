Manila Nazzaro è fidanzata con Stefano Oradei? Ultime news dopo la fine dell’amore con Lorenzo Amoruso

In molti credono che una grande città, dispersiva, immensa, come Roma ad esempio, sia un luogo perfetto per nascondersi e mescolarsi con la folla. Ma in realtà, i lacci del destino sono così imprevedibili che non c’è nascondiglio che tenga: quando è destino è destino. Inoltre, se si è soliti frequentare gli ambienti di un certo tipo, come quelli mondani, allora le occasioni per essere ”scoperti” aumentano esponenzialmente. Proprio qui, infatti, da qualche tempo si ritrovano Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Diversi gli avvistamenti di una coppia inaspettata, almeno dai più. Chi li ha visti insieme afferma che siano affiatatissimi. L’ultimo avvistamento risale al compleanno di Valeria Marini – una settimana fa – e qualche giorno anche durante l’inaugurazione di un locale. Ancora, tra i presenti l’affiatamento è stato ampiamente testimoniato: c’è una passione forte, travolgente – dicono – che fanno una certa fatica a trattenere in pubblico. Tuttavia, nonostante questo, entrambi sono molto attenti a non commettere troppi errori, ma la complicità che c’è tra i due, quella, non si può assolutamente nascondere, nemmeno in una grande e caotica città, come quella di Roma.

Lo sfogo di Lorenzo Amoruso

Per il momento, comunque, avranno pensato bene di tenere segreta la loro relazione, soprattutto in virtù del passato di lei, che ha da poco detto addio a Lorenzo Amoruso, al quale è stata legata per ben cinque lunghi anni. Ma Amoruso sospettava già: “Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima mi viene da pensare, si frequentava con un altro. Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti”.