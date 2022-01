Lorenzo Amoruso, chi è il compagno di Manila Nazzaro: età, carriera, figli, moglie, Instagram, patrimonio, oggi, fratello

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, conduttrice televisiva e speaker radiofonica, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, già finita in nomination con le “Tre Principesse”. In quest’articolo qualche informazioni in più su Lorenzo Amoruso, il compagno della bella Manila!

Lorenzo Amoruso, chi è il compagno di Manila Nazzaro: età, carriera, lavoro

Lorenzo Amoruso è nato a Bari il 28 giugno del 1971, nel quartiere di Palese. E’ un ex calciatore italiano. Dopo il ritiro dall’attività agonistica Amoruso ha lavorato come opinionista sportivo per varie trasmissioni ed emittenti. Per TV8 ha collaborato con il commento tecnico delle partite di UEFA Europa League. Nel 2016, inoltre, ha condotto il docu-reality Squadre da incubo insieme all’ex calciatore Gianluca Vialli.

Amoruso è stato un difensore centrale con propensione al gol, dotato di un destro potente e preciso. E’ stato uno specialista nell’esecuzione di calci piazzati dalla distanza. Ha giocato nel Bari, nella Fiorentina, nei Glasgow Rangers e nel Blackburn.

Lorenzo Amoruso: vita privata, Manila Nazzaro, figli

Attualmente è fidanzato con la conduttrice televisiva Manila Nazzaro e insieme hanno partecipato a Temptation Island, dove non hanno fatto altro che rafforzare il loro legame. https://www.instagram.com/p/CTukLIWKFRf/?utm_source=ig_web_copy_link

Lorenzo Amoruso: Instagram

Ha un profilo Instagram. Con l’account @lorenzo_amoruso_ vanta 144 mila followers.