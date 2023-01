Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati? Ultime news sulla coppia

La domanda è: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati? Stiamo parlando ovviamente della coppia mediatica più famosa, che ha fatto sognare tutti i fan e appassionati del Grande Fratello Vip. Ma il loro amore sembra essere, ora, solamente un vago e lontano ricordo, stando alle ultime indiscrezioni. Ma cosa è successo davvero tra i due?

Perché Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati?

A quanto pare l’ex Miss Italia in questo periodo non se la sta passando benissimo, soprattutto sotto il profilo strettamente lavorativo e professionale. Ma i problemi vanno oltre, e sembrano coinvolgere anche l’aspetto emotivo e sentimentale. Stando a quanto riportato da alcune testate, come ad esempio Today, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sarebbero in forte crisi sentimentale. Ma qual è la ragione? Delle fonti vicine alla ex gieffina garantiscono che per lei il periodo che sta attraversando è davvero molto complesso, e dunque una rottura definitiva potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Il motivo della crisi tra i due

Per quanto riguarda i motivi della separazione, poi, sul portale si legge chiaramente: ”L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. Alcune persone vicine all’ex Miss Italia hanno spifferato a Today che la rottura sarebbe dietro l’angolo, parlando di una “crisi insanabile”. Ipotesi che in effetti coinciderebbe con la reciproca assenza dai social: da tempo i due non si vedono insieme e a quanto pare sarebbero diminuite sempre più drasticamente anche le trasferte di lui, che vive a Firenze, ormai un “fantasma” a Roma, dove Manila abita insieme ai due figli (avuti dall’ex marito Francesco Cozza). Scavando a fondo, qualcuno si è sbilanciato assicurando che la relazione è già finita da settimane ed entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy.”

Il matrimonio saltato e la ”crisi insanabile”

Inoltre, ricordiamo che Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati spesso a un passo dal matrimonio, dalla consacrazione ufficiale del loro amore e della loro storia. Ma il risultato sperato non è mai stato raggiunto e negli ultimi mesi troppe cose sono cambiate: ”Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà.”