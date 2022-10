Manuel Bortuzzo è di nuovo single: finita la storia d’amore con Angelica Benevieri

Sono passati solo due mesi da quando Manuel Bortuzzo con una foto sui social e un bacio appassionato aveva ufficializzato la relazione con Angelica Benevieri. Oggi, a poca distanza dallo scatto, la tiktoker annuncia la fine della storia d’amore e non lascia spazio ad alcun dubbio: “L’ho lasciato io”, ha detto.

Angelica Benevieri: “Non mi mostrava attenzioni, l’ho lasciato io”

“Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare” ha detto Angelica Benevieri su Instagram, motivando così quella che sarebbe stata una sua scelta, ovvero, di lasciare Manuel. “Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”, ha concluso Angelica rivolgendosi ai suoi follower. Manuel invece non ha commentato la vicenda e neanche ha replicato alle accuse della ex.

L’ultima foto pubblicata sui social di Manuel infatti risale a dieci giorni fa: una foto che lo immortala in allenamento al Centro Sportivo Polizia di Stato Tor di Quinto. E forse è meglio così, dato che per l’atleta questo non è stato un anno facile in amore, a partire dalla relazione con Lulù Selassié, nata nella casa del Grande Fratello Vip ma terminata poco dopo.

Manuel Bortuzzo e la fine della relazione con Lulù

“Abbiamo capito che abbiamo notevoli divergenze di vedute che non possono essere superate», scriveva il nuotatore su Lulù. “Ci abbiamo provato, purtroppo non è possibile continuare. Da oggi ognuno per la sua strada, senza rancori”. Poi, poco dopo, l’incontro con Angelica: “Quando provi sensazioni che ti fanno stare bene, non devi aver paura”, scriveva Manuel. Adesso però pare sia già finito il colpo di fulmine. Ne arriverà un altro?