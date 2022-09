Lulù Selassiè si è fidanzata: la foto con Astol, ex concorrente di Amici. Cosa sappiamo

Le voci che Lulù Salessiè stia vivendo una nuova storia d’amore si fanno pressanti. La gieffina sarebbe stata vista più volte in compagnia di Astol, all’anagrafe pasquale Giannetti, rapper ed ex concorrente di amici.

Lulù e Astol è amore?

L’idea che tra i due ci sia del tenero è stata provocata da una foto con la mano di Lulù appoggiata sulla gamba di Astol. I fan della principessa sperano che Lulù si sia finalmente buttata alle spalle la storia con Manuel Bortuzzo.

La principessa ancora legata a Bortuzzo

Ma sembra proprio che non sia così. Tra Lulù e Astol ci sarebbe solo una bella amicizia che non avrebbe secondi fini. Ma la principessina resta in silenzio e chi le è più vicino assicura che ancora non ha dimenticato Manuel benchè quest’ultimo sia uscito allo scoperto affianco a Angelica Benevieri.