Maurizio Battista contro la ex: ‘Non mi fa vedere mia figlia’, le accuse sui social

Maurizio Battista, noto comico romano, racconta le sue vicissitudini familiari postando anche dei video nei quali accusa l’ex moglie di non fargli vedere la figlia Anna, una bimba di 6 anni e dichiara: “Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Adesso andiamo con in tribunale e vedremo”.

Secondo il comico la donna non starebbe tenendo fede agli accordi presi e dopo aver denunciato quanto gli sta capitando sui social ora ribadisce: “Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po’ di febbre. Ho chiesto di poterla tenere il 31, quando faccio lo spettacolo, ma la signora mi ha risposto: ‘Eh vediamo’.

L’ultimo video di Battista postato sui social

Battista anche stamattina, 29 dicembre, ha postato un video su Facebook nel quale chiede a chi possa interessare la cameretta che lui aveva comprato per la sua bambina Anna perché intende regalarla “tanto Anna non può… non vuole… non si sa. Ma non viene da due settimane”.

Tanta tristezza per il comico romano che cerca di mantenere il suo aplomb e anche un sorriso evidentemente forzato, ma confessa a Repubblica: “Non è un periodo facile, sto soffrendo. Ho 65 anni, non potrò godere della bambina in eterno. Mi dispiace non potermela vivere in questi anni, che sono i più belli”.

Il mancato rispetto degli accordi da parte dell’ex moglie

Il comico romano nel contestare alla ex moglie il mancato rispetto degli accordi ricorda: “La bambina va tenuta una settimana per uno. Se sette giorni sono troppi, dico almeno due sì. Mi sento offeso su certe cose, ma bisogna andarci con delicatezza perché di mezzo c’è una bambina, che è la cosa più importante. Però qualcuno ha esagerato, quando si tira troppo la corda poi si spezza. Io comunque ho una costante di momenti complicati, il comico deve affrontare momenti difficili. Deve aver sofferto, aver tribolato, altrimenti racconta solo le stupidaggini”.

Intanto Maurizio Battista si prepara a intrattenere il suo pubblico il 31 dicembre e il 1 e il 2 gennaio all’Auditorium della Conciliazione con lo spettacolo ‘Uno contro tutti’ e tra le righe manda un messaggio di speranza: “Potrebbe esserci Anna a teatro, sarebbe il mio regalo bello. Forse, se riusciamo a mediare con le ambasciate di tutto il mondo, lo festeggeremo insieme. Lei sul palco c’è salita già, è un bel personaggio”.