Megan Ria, chi è la ballerina di Amici 22: età, di dov’è, fidanzato, Instagram e foto

Torna Amici, il talent di Maria De Filippi che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Sei i giudici, tre di danza e tre di ballo, 19 gli allievi che siederanno tra i banchi e si metteranno alla prova. Tra i ballerini anche la giovane Megan Ria.

I primi passi di Megan Ria nella danza

Megan Ria è una giovane ballerina, ha 17 anni ed è italo-cubana. Di adozione massese, ha iniziato a ballare quando aveva 8 anni, specializzandosi nel latino americano. Negli ultimi anni, però, si è cimentata anche nel moderno e nel classico. E ora ce la metterà tutta per convincere i prof di Amici he merita quel banco.

Il lavoro come modella

Non solo ballerina. Megan ha lavorato anche modella e fotomodella: ha sfilato per Pitti Bimbo, Mai senza. E il suo viso è comparso su diversi cataloghi di moda. Nel 2009, tra l’altro, ha partecipato al programma Chi ha incastrato Peter Pan ed è stata scelta come ballerina per un videoclip del rapper J-Ax. Insomma, giovane, ma già un bel curriculum alle spalle. Megan, infatti, frequenta la Naima Academy e ha ballato all’interno del videoclip di Elodie, per la canzone Tribale.

Chi è il fidanzato

Megan dai social non fa trapelare nulla e sembrerebbe essere single. Troverà l’amore ad Amici? Chissà, magari tra un passo di danza e l’altro!

Instagram di Megan Ria

Megan ha un profilo Instagram e con l’account @riamegan vanta oltre 14 mila followers.