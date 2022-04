Messa di Pasquetta oggi 18 aprile 2022, Lunedì dell’Angelo: dove guardarla in tv, orario, canale e streaming

La Pasqua è andata, è ormai alle spalle, ma oggi la settimana inizia con un giorno di festa: sì, perché è il Lunedì dell’Angelo, meglio conosciuto da tutti come ‘Pasquetta’. Occasione per tanti per fare una gita fuori porta, la tradizionale scampagnata, mentre i fedeli non perderanno tempo per seguire la messa: chi può andrà in chiesa, chi non può avrà l’occasione di seguire la liturgia in streaming o in diretta tv.

Dove vedere la Messa del Lunedì dell’Angelo

Su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky) sarà possibile seguire le liturgie in diretta, che saranno disponibili anche in streaming sul player di Tv2000, in modo gratuito sulla pagina live del sito ufficiale.

Oggi, lunedì 18 aprile, Papa Francesco incontrerà i giovani in pellegrinaggio a Roma e lo farà per la prima volta dopo la pandemia. L’incontro si svolgerà in Piazza San Pietro e partire dalle 17.30 e sarà possibile seguire tutto in diretta tv su Tv2000.

Perché si chiama Lunedì dell’Angelo

Il lunedì dell’Angelo, meglio conosciuto come Pasquetta, è il giorno dopo la domenica di Pasqua ed è un giorno festivo in Italia e in altri Paesi. I quattro vangeli canonici riportano delle notizie diverse su chi fosse presente davanti al sepolcro alla scoperta della sparizione del corpo del Cristo. Marco racconta che Maria di Magdala, Maria, Giuseppe e Salomè andarono al sepolcro, dove Gesù era sepolto e qui trovarono il grande masso che chiudeva l’accesso alla tomba spostato.

Le donne capirono che c’era qualcosa che non andava, ma poi hanno avuto modo di vedere un giovane vestito di bianco che disse loro: “Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Lui è risorto, non è qui“. E aggiunge: “Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”.