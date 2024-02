Metodo ingegnoso per riparare le scarpe danneggiate senza spendere 1 euro

Suole delle scarpe rotte? E’ possibile ricorrere a qualche trucchetto fai-da-te per ripararle senza per questo dover spendere dei soldi. Pochi e semplici passaggi e le vostre calzature torneranno come nuove.

Capita a volte di rompere le scarpe, magari proprio le nostre preferite. In alcuni casi però non serve gettarle via perché, con alcuni prodotti che tutti noi abbiamo in casa, è possibile realizzare delle riparazioni che durano nel tempo. E no, non stiamo parlando dell’onnipresente colla attacca-tutto perché da sola, come avrete avuto modo senz’altro di sperimentare nel corso della vostra vita, purtroppo non basta.

Suola delle scarpe rotta: come ripararla in casa

Quante volte infatti dopo aver riparato una suola vi siete ritrovati punto e a capo dopo pochissimo tempo? La colla, una volta seccata, perde la sua capacità di “tenere insieme” i pezzi della scarpa. E il risultato è sempre lo stesso: la riparazione salta nel giro di poco tempo.

L’idea alla base di questo ingegnoso quanto semplice metodo, è quello allora di ricreare in qualche modo le fibre della suola in modo artigianale. Certo, chiaramente l’effetto non potrà essere lo stesso della calzatura appena realizzata, tuttavia il risultato finale sarà più che soddisfacente. Vediamo come.

Cosa vi servirà

Intanto prepariamo il nostro kit di riparazione rapido. Vi servirà principalmente del cotone, da sfilacciare e ridurre in rotolini. Sarà questa la base del nostro metodo. In alternativa è possibile utilizzare anche del bicarbonato di sodio. L’idea alla base di questo trucchetto è quella di fornire alla colla una base sufficientemente resistente per “lavorare” come detto. Le fibre del cotone, mescolate con essa, sono in grado infatti di ricreare la struttura rovinata delle suole.

I passaggi

Il primo passo è quello di prendere il cotone e ricavarne dei piccoli rotolini. Non c’è un numero preciso, l’importante è che, messi insieme, siano sufficienti per coprire la fenditura rovinata delle scarpe. Adesso inseriamole nella spaccatura e ricopriamo con abbondante colla, meglio se specifica per questo tipo di materiale.

Ora non ci resta che aspettare che si indurisca: in questo modo la nostra scarpa sarà tornata come nuova. Per completare l’intervento di riparazione e smussare la superficie incollata avvaletevi della lama di un taglierino rimuovendo sporgenze ed altre irregolarità.