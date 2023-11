Michelle Hunziker, dichiarazione d’amore del suo nuovo compagno Alessandro Carollo: ‘Sei na palla de foco’

È ufficiale Michelle Hunziker ha un nuovo amore. La conferma è arrivata grazie a un post sui social del suo nuovo compagno Alessandro Carollo. “Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre… Na palla de foco’.

La dichiarazione d’amore di Alessandro a Michelle ha fatto scatenare i social

Poche parole per una dichiarazione d’amore che ha fatto scatenare i social. Tanti i commenti dei fan della showgirl amatissima per la simpatia e l’allegria che trasmette al pubblico. I due erano stati paparazzati in varie occasioni. Più volte erano stati fotografati insieme, ma non era mai arrivata la conferma ufficiale finora…

Chi è il nuovo compagno della showgirl

Qualche ora fa è stato proprio Alessandro, un osteopata di 5 anni in meno di Michelle. I due si sarebbero conosciuti grazie alla professione di lui. Una storia che sembra ci sia da tempo, anche se fino ad ora non erano arrivate conferme, se non alcune foto che li ritraevano insieme. Almeno fino all’ultimo giro in moto nel quale sono stati immortalati insieme anche in atteggiamenti più intimi.

Dopo Eros e Tomaso arriva Alessandro Carollo

Michelle Hunziker è reduce dal matrimonio con il cantante e papà di Aurora, Eros Ramazzotti, e a seguire della lunga storia d’amore con Tomaso Trussardi e altre due figlie. Forse proprio dopo il suo vissuto ha deciso di prendersi del tempo prima di ufficializzare questa nuova relazione che sembra vada avanti da un po’ e che è stata resa pubblica proprio grazie a una dolcissima dichiarazione d’amore dell’osteopata alla sua dolce metà.