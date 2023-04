Moonbin degli Astro è morto: la star del K-Pop aveva 25 anni

È morto a soli 25 anni Moonbin, componente della band Astro. Il cantante, ma anche ballerino e modello e attore è stato trovato privo di vita nella sua casa situata nel Gangnam, a Seul, mercoledì sera. Sul decesso indaga la Polizia che sembra propensa a credere possa essersi trattato di un suicidio, per quanto verranno svolte indagini per accertare le cause della morte e, non in ultimo, esame autoptico.

I fan affranti dal dolore stanno lasciando fiori e peluche in strada

La notizia è rimbalzata sui social e i fan si sono uniti al dolore della famiglia con messaggi di commiato, affranti dalla notizia della perdita non solo dell’artista, ma di un giovane di soli 25 anni che aveva ancora tutta una vita davanti. Sono stati proprio i suoi ammiratori a depositare fiori e peluche in strada per ricordare il giovane artista. Ma qualche segnale di malessere il cantante lo aveva già manifestato sottolineando, alla fine di uno degli ultimi concerti di sentirsi ‘davvero male’. Un segnale? Un annuncio di quello che poi è successo? Al momento solo supposizioni alle quali le indagini potranno dare risposta.

Chi era Moonbin e come è iniziata la sua carriera

All’anagrafe Moon Bin, Moonbin è il nome d’arte, è nato a Cheongju il 1998. Già a 6 anni aveva iniziato la sua carriera come modello per abiti per bambini e a 11 anni ha fatto parte del cast di ‘Boys over Flower’ un gramma coreano. A seguire è entrato a far parte di Fantagio, etichetta discografica, ma il suo ingresso negli Astro, il gruppo k-pop sudcoreano, risale al 2016, e hanno debuttato con Spring Up. Nel 2020 è stato ospitato da Show Champion, uno spettacolo coreano. Moonbin faceva parte anche di un altro gruppo musicale i Moonbin & Sanha. Sconvolgente come non si tratti di una morte isolata. Sono stati altri gli artisti di k-pop coreani morti nell’ultimo periodo.