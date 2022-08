Morgan e le elezioni politiche: ‘Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale’

“Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale”. Queste le parole di Marco Castoldi, in arte Morgan, in un’intervista al Giornale, in cui racconta di avere contatti con la leader di Fratelli d’Italia, con la quale si confronta su temi politici.

Il cantante candidato alle prossime elezioni politiche?

Morgan come consigliere della Meloni, ma il cantante taglia corto su una possibile candidatura alle prossime elezioni del 25 settembre: “La mia prossima candidatura sarà a Presidente del Consiglio”, poi si fa serio: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?”, lasciando intuire che la risposta è decisamente un no.

Morgan: “Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia”

Nessuna intenzione quindi da parte di Morgan di candidarsi in Parlamento. Ad inserirlo in una lista di possibili candidati alle elezioni politiche però è stato Vittorio Sgarbi. Nonostante la volontà contraria di Morgan, il quale già in passato aveva negato ogni possibilità sul tema. In particolare il cantante si espresse chiaramente in un’intervista all’Agi: “Di fronte all’azione politica sono affascinato e valuterò se questa ipotesi è realizzabile subito o tra un po’ di tempo. Non basta avere qualcosa da dire o una visione, bisogna anche saper svolgere il duro lavoro del politico. Non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia”.