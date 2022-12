Mostre, musei ed eventi a Roma l’8 dicembre: cosa fare per la Festa dell’Immacolata

La festa dell’Immacolata è sempre un evento attesissimo, perché è il giorno in cui ufficialmente si dà inizio a quel periodo immediatamente precedente al Natale, il giorno più atteso dell’anno, da grandi e piccini. Dunque, l’8 dicembre è sinonimo di feste natalizie e, di fatto, molte città sono già agghindate con luci, abbellimenti e tutto il resto. Così come l’esterno, anche l’interno: in questo giorno dell’8 dicembre è tradizione in Italia riunirsi con tutta la famiglia per iniziare ad assemblare l’albero di Natale, oppure mettere in piedi il proprio presepe. Mentre gli adulti tornano bambini, facendo tutto ciò, i bambini, invece, iniziano ad abbozzare le loro letterine a Babbo Natale, all’interno delle quali esprimono i loro desideri e fanno le loro richieste. Un giorno importante, dunque, di unione familiare e condivisione con le persone che più amiamo. Ma cosa possiamo fare, oltre a ciò per poter trascorrere questa piacevole vacanza? Certo la città di Roma offre davvero tante opportunità, dai musei agli eventi, ecco una rassegna completa delle occasioni più ghiotte per divertirsi in famiglia o con gli amici.

Ponte dell’Immacolata: quali sono i luoghi più belli del Lazio da visitare l’8 dicembre

Cosa fare a Roma per il Ponte dell’Immacolata: concerti e musica

Ecco, allora, le nostre proposte sul cosa fare l’8 dicembre 2022 se ci si trova nella città Eterna per il ponte dell’Immacolata. Come anticipato, infatti, La Capitale offre diverse possibilità all’insegna del divertimento e della cultura. Gite, appuntamenti, eventi e musei, sono tanti i modi per poter sfruttare al meglio questo giorno di vacanza nella Capitale, domani, giovedì 8 dicembre 2022. Partiamo subito con gli appuntamenti musicali: gli appassionati del settore potranno tra diversi eventi in programma, ad esempio il Teatro Ambra Jovinelli propone per tre giorni, 8, 9 e 10 dicembre, lo spettacolo dal titolo “L’uomo più crudele del mondo”. Poi, all’Auditorium Parco della Musica, l’8 dicembre 2022 si esibisce Jack Savoretti. E ancora il 10 e 11 dicembre, all’Auditorium Conciliazione si potrà assistere al musical intitolato “A Christmas Carol Musical”.

Appuntamenti con l’arte per l’8 dicembre 2022

Per chi ama l’arte figurativa, invece, c’è un tour tra i musei e le mostre visitabili a Roma durante questi giorni di festa, che non potrete perdervi per nulla al mondo: tra quelli più importanti, segnaliamo Cinecittà Si Mostra, le esibizioni di Galleria Corsini e Galleria Colonna, oltre alla possibilità di visitare, il Museo Nazionale Etrusco, Palazzo Barberini e i Musei Vaticani. E poi, un altro spettacolo molto originale è offerto da “Welcome to Rome“, un emozionante viaggio multimediale nella storia di Roma.