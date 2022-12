Papa Francesco a Piazza di Spagna l’8 dicembre 2022: orario, strade chiuse e accensione albero a Piazza Venezia

Il Covid ha impedito per due anni che l’8 dicembre Papa Francesco raggiungesse piazza di Spagna per la Festa dell’Immacolata. Una cerimonia attesa dai romani che per l’intera giornata di domani, raggiungeranno la statua della Vergine proprio in piazza di Spagna per riporre dei doni. Alle 7 di domani saranno i Vigili del fuoco, che l’8 dicembre del 1857 hanno inaugurato la statua, i primi a portare in dono alla Vergine una ghirlanda di fiori. Solo alle 16 del pomeriggio il Pontefice raggiungerà il monumento dove verrà accolto dal cardinale vicario, Angelo De Donatis, e dalle autorità civili per pregare e lasciare anche lui dei fiori.

Il ritorno della tradizione

La pandemia provocata dal Covid 19 aveva interrotto una tradizione alla quale aveva dato il via Pio XII nel 1953. In tanti raggiungeranno la statua della Madonna per depositare fiori o regali e tra gli altri, alle 9.30 sarà il Corpo della Gendarmeria Vaticana, che raggiungerà il monumento con la banda musicale. Alle 10.30 si terrà il corteo dei lavoratori delle aziende comunali e municipalizzate di Roma e dalle 6 saranno i Frati minori conventuali della basilica dei Santi XII Apostoli ad accogliere i fedeli.

Centro blindato

In occasione della visita del Santo Padre il centro di Roma verrà blindato. Sono previste una serie di misure per garantire la sicurezza del Pontefice. Saranno predisposti varchi di accesso al fine di svolgere controlli. Già tra la notte di oggi e domani sono previsti divieti di sosta ad ampio raggio. Dalle 10 di giovedì poi, le chiusure, sempre nell’area di piazza di Spagna. Nella giornata di giovedì da mezzogiorno potrebbero essere previste limitazioni nella circolazione in via Milano, largo del Tritone e via del Traforo e dalle 10 è stata chiesta la chiusura della fermata della metropolitana, linea A, Spagna.

Accensione dell’albero in piazza Venezia

Sempre nella giornata di domani, 8 dicembre, in piazza Venezia, invece, è in programma l‘accensione dell’albero di Natale. Per consentire le attività previste, è stato stabilito che dalle 16,30 venga chiusa l’intera piazza che, comunque, sarà dunque chiusa nel tratto compreso tra via Cesare Battisti, via dei Fori Imperiali e via del Teatro Marcello. Chiuse anche piazza di San Marco e via del Teatro Marcello.