Festa dell’Immacolata a Roma, l’8 dicembre l’accensione dell’albero di Natale: orari e come cambia la viabilità

Sarà una Festa dell’Immacolata con la celebrazione di Papa Francesco in piazza di Spagna e l’accensione dell’albero di Natale a piazza Venezia. Il centro di Roma si blinda per l’imminente 8 dicembre. Per l’omaggio del Santo Padre alla statua dell’Immacolata Concezione, situata a piazza di Spagna, sarà istituita un’area di sicurezza con la predisposizione di numerosi varchi di accesso per i necessari controlli. Dalla notte tra mercoledì e giovedì, scatteranno oltretutto divieti di sosta ad ampio raggio. Dalle 10 di giovedì poi, prenderanno piede le chiusure, sempre nell’area di piazza di Spagna.

La Festa dell’Immacolata a Roma: come cambia la viabilità?

Da mezzogiorno, le limitazioni alla circolazione potranno temporaneamente interessare anche via Milano, largo del Tritone e via del Traforo. Ancora dalle 10 di giovedì, e sino a cessate necessità, la Questura ha richiesto la chiusura della fermata Spagna della linea A della metropolitana, con interdizione al pubblico del relativo accessi da piazza della Trinità dei Monti, consentendo comunque il flusso pedonale che da piazza di Spagna è diretto ai parcheggi sotterranei di Villa Borghese.

A piazza Venezia, invece, è in programma l’accensione dell’albero di Natale. Dalle 16,30, per ragioni di sciurezza, è prevista la chiusura dell’intera piazza. Piazza Venezia sarà chiusa nel tratto compreso tra via Cesare Battisti, via dei Fori Imperiali e via del Teatro Marcello. Chiuse anche piazza di San Marco, via del Teatro Marcello semicarreggiata nel tratto e verso compreso tra Vigo Jugario e Piazza Venezia, piazza della Madonna di Loreto, via dei Fori Imperiali tratto tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia.

Su via del Plebiscito, carreggiata lato Palazzo Venezia, istituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra Piazza Venezia e Via degli Astalli. Su Piazza Venezia istituzione del doppio senso di marcia nel tratto della carreggiata compresa tra Via del Plebiscito e Via del Corso. In base alle esigenze di viabilità saranno quindi deviate o limitate le linee bus H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 360, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3 e FREE 2.