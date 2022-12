Ponte 8 dicembre 2022, le scuole sono chiuse anche il 9? Ecco dove, il calendario Regione per Regione

Prima dell’inizio delle vacanze di Natale ci sarà un ponte molto interessante: quello dell’8 dicembre, Quest’anno l’Immacolata cade di giovedì e in alcune regioni, secondo il calendario scolastico, le scuole resteranno chiuse anche il 9 dicembre. Nella pausa dell’Immacolata, le scuole saranno chiuse fino al 9 dicembre. Le scuole resteranno chiuse per il ponte dell’Immacolata anche il 9 dicembre in:

Veneto;

Molise;

Calabria;

nella provincia di Bolzano.

La pausa delle scuole nel ponte dell’8 dicembre

Si avvicina il ponte dell’Immacolata. In alcune regioni le lezioni si fermano da giovedì 8 all’11 dicembre e si torna fra i banchi lunedì 12 dicembre. Altre scuole autonomamente possono aver deliberato lo stop delle lezioni anche se il calendario regionale non lo ha previsto. L’8 dicembre è festa nazionale per cui le lezioni si fermano in tutta Italia. Mentre il 9 e 10 dicembre lo stop didattico è previsto in Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano.

Ecco invece le date delle vacanze di Natale:

Abruzzo: 24.12.2022 – 07.01.2023

Basilicata: 24.12.2022 – 07.01.2023

Calabria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Campania: 23.12.2022 – 05.01.2023

Emilia Romagna: 24.12.2022 – 05.01.2023

Friuli Venezia Giulia: 24.12.2022 – 07.01.2023

Lazio: 23.12.2022 – 05.01.2023

Liguria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Lombardia: 23.12.2022 – 05.01.2023

Marche: 24.12.2022 – 07.01.2023

Molise: 23.12.2022 – 07.01.2023

Piemonte: 24.12.2022 – 07.01.2023

Puglia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Sardegna: 23.12.2022 – 05.01.2023

Sicilia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Toscana: 24.12.2022 – 05.01.2023

Umbria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Valle d’Aosta: 24.12.2022 – 07.01.2023

Veneto: 24.12.2022 – 07.01.2023

Provincia di Bolzano: 24.12.2022 – 05.01.2023

Provincia di Trento: 23.12.2022 – 05.01.2023

Essendo sabato il 7 gennaio, il rientro tra i banchi è previsto lunedì 9 se le scuole che fanno lezione di sabato hanno previsto il ponte.

Le pause nelle varie Regioni italiane

E’ arrivato il mese di dicembre che vuol dire tante cose. Non solo Natale; quindi luci, addobbi, regali e grandi mangiate, ma anche vacanze. Dopo il periodo estivo, infatti, è proprio il Natale il momento propizio per molti italiani per staccare la spina e riposarsi un pò. Anche le scuole chiudono. Per gli studenti delle scuole primarie e secondarie il mese di dicembre è sempre un ottimo periodo grazie alle vacanze di Natale. E ancora prima il Ponte dell’Immacolata, che quest’anno offre la possibilità di fare qualche giorno in più di vacanza. Se per le date delle vacanze natalizie è già stato deciso quando gli studenti torneranno o meno sui banchi, non è ancora del tutto chiaro il calendario delle vacanze per il ponte dell’Immacolata.

Quest’anno, infatti, l’8 dicembre, che è festivo, cade di giovedì e venerdì 9 dicembre molti lavoratori avranno modo di fare il ponte. Per quanto riguarda la scuola, invece, alcune regioni hanno deciso formalmente di stoppare le lezioni anche il 9 e 10 dicembre, mentre altre lo faranno lo stesso anche se il calendario regionale non lo ha previsto. L’8 dicembre è festa nazionale in tutta Italia, quindi gli studenti delle scuole staranno a casa senza distinzione in tutta Italia.

Invece, in Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano si è deciso di allungare la vacanza anche venerdì 9 e sabato 10. Nelle altre regioni, quindi, non è previsto lo stop ma come anticipato, alcune scuole potrebbero ugualmente decidere di chiudere anche se il calendario non lo prevede. Diverso il discorso per le vacanze di Natale, dove tutti gli istituti chiuderanno tra il 23 e il 24 dicembre e riapriranno tra il 5 e il 7 gennaio.