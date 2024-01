Neve a Roma, quando. In arrivo il freddo: “Nevicate a quote molto basse”

Si attende il tanto annunciato freddo post Epifania. Intanto nel Lazio è allerta meteo per i temporali, il maltempo ha contraddistinto il weekend della Befana. Vediamo che tempo farà nei prossimi giorni.

Maltempo e pioggia sì, freddo ancora no. O meglio, per l’attesissimo gelo artico c’è ancora da aspettare qualche giorno. Come segnalato dagli esperti, e spiegato dalla nostra Redazione in questo articolo, il weekend della Befana avrebbe fatto da spartiacque in questo primo mese dell’anno.

Gli effetti, in tal senso, non sono tardati a manifestarsi, specie al centro, investito da un’ondata di maltempo (oggi c’è l’allerta gialla per piogge nel Lazio). Adesso però tutti attendono il grande freddo che dovrebbe portare, si ipotizza, a delle nevicate anche in pianura. Con la speranza che anche città dove il fenomeno si verifica raramente, Roma in testa, possano tornare ad imbiancarsi.

Le previsioni meteo per la prossima settimana

Intanto andiamo con ordine e diamo uno sguardo alle previsioni meteo della settimana prossima. Dopo un weekend dell’Epifania all’insegna dell’instabilità nei prossimi giorni è atteso un generale calo delle temperature. Ad esempio da domani, lunedì 8 gennaio, si stima un abbassamento delle temperature anche fino a 8 gradi in meno rispetto alle medie del periodo che però, soprattutto negli ultimi anni, sono più alte rispetto al passato.

Freddo sì dunque, ma non polare, ecco. Ad ogni modo non si escludono possibili nevicate anche a quote basse nell’area settentrionale, con i fiocchi che potrebbero spingersi fino in pianura. Cielo coperto al nord e ancora piogge intense nella fascia centrale, soprattutto in Sardegna mentre al sud ci sarà spazio per qualche nevicata anche se a quote sopra i 1.000 metri.

Torna la neve nel Lazio: fiocchi a Campo Staffi e sul Terminillo

Venendo al Lazio c’è da dire che in queste 48 ore che segnano la fine delle festività natalizie non è stata solo la pioggia a prendersi le prime pagine dei portali meteo. Sì perché anche la neve è tornata a riaffacciarsi sebbene a quote molto alte. E’ il caso questo ad esempio di Campo Staffi in provincia di Frosinone: qui l’ultima neve risaliva al ponte dell’8 dicembre scorso svanita letteralmente nei giorni successivi a causa del rialzo termico. Ebbene, qui, in queste ore, sta nevicando (qui il video). Fiocchi sono previsi anche oggi e nel corso della settimana con temperature che, finalmente, si attesteranno su parametri consoni al periodo.

Anche il Terminillo torna finalmente ad imbiancarsi e questa potrebbe essere una buona notizia anche nell’ottica della stagione invernale sciistica 2023-2024. Secondo gli esperti de Il Meteo.it neve cadrà anche a Campo Catino, spostandoci di nuovo in provincia di Frosinone, a partire dalla tarda mattinata di oggi. Per quanto riguarda Monte Livata (Roma) invece è attesa pioggia mista a neve per la giornata di oggi con temperature che saranno tuttavia ancora troppo alte per garantire il deposito dei fiocchi al suolo.

Quando nevicherà a Roma a gennaio 2024? Le previsioni

Se dunque il ritorno della neve nel Lazio è comunque una buona notizia è difficile al momento azzardare ipotesi in merito alla neve a Roma. Nulla in più rispetto a quanto già annunciato, nel senso che qualcosa potrebbe muoversi prossimamente. Ma quando? Da escludere sicuramente i prossimi giorni considerando che fino ad almeno metà mese le temperature si manterranno molto alte nonostante l’abbassamento di minime e massime (saremo nella forbice 4-5 e 12-13 gradi). Dopodiché, come spiegano ad esempio dal portale Ilmeteo.net, qualcosa potrebbe muoversi nella seconda metà di gennaio. Abbastanza per spingere la neve fino a Roma come in passato? Staremo a vedere.