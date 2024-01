Roma, arriva la neve: le date esatte del “ciclone della Befana”

Quest’inverno nevicherà a Roma? Questa la domanda che ogni anno torna a ripresentarsi puntuale. Del resto vedere la Capitale imbiancata regala sempre emozioni uniche sebbene si tratti di circostanze eccezionali: vediamo allora le previsioni per le prossime settimane.

Diciamoci la verità: a chi non piace la neve a Roma? Tolti infatti gli inevitabili disagi che si verificano in concomitanza di questi eventi straordinari, il sogno di veder cadere i fiocchi bianchi sulla città eterna, così come in tutte quelle località dove le nevicate sono piuttosto inusuali, trova d’accordo un po’ tutti.

Che dire però di quest’inverno? C’è qualche possibilità di veder nevicare nella Capitale già da questo gennaio? Per saperne di più ecco cosa dicono le ultime previsioni meteo.

Meteo: torna il freddo a gennaio

Sì perché stando alle ultime notizie rilanciate dal noto portale IlMeteo.it dal prossimo 8 gennaio, e dunque dalla prossima settimana, gli scenari meteo sul nostro paese potrebbero cambiare. In particolare, da quanto si apprende, questi primi giorni dell’anno saranno caratterizzati da un significativo fronte di aria gelida.

In particolare sarà proprio il weekend della Befana, quello del 6 e del 7 gennaio 2024, a fare da spartiacque. Dopo un dicembre infatti decisamente mite, seppur con qualche eccezione, è confermata l’imminente irruzione di aria artica verso l’Italia. Non solo. Da metà del mese in poi, chiaramente stando ai modelli attualmente disponibili, freddo e nevicate dal polo nord si riverseranno sul vecchio continente, con ripercussioni anche per l’Italia.

Brusco calo delle temperature

Gli esperti parlano di un vero e proprio “fiume d’aria fredda” che si spingerà fin verso il cuore dell’Europa arrivando al mediterraneo. Tra le conseguenze ci sarà il brusco calo delle temperature con valori termici che potranno toccare punte di circa 7-8 gradi al di sotto delle medie climatiche di riferimento.

Neve a bassa quota a gennaio 2024

Da lunedì 8 gennaio sarà innanzitutto il centro nord ad essere interessato dall’abbassamento della colonnina di mercurio. E veniamo alla possibilità di nevicate: senza troppi giri di parole i giorni seguenti, prosegue il team di esperti, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi fredde e in parte instabili con la possibilità di nevicate fino in pianura. Ovviamente si tratta di una situazione in divenire – anche perché è ancora relativamente presto – dato che “restano da valutare attentamente dove si formeranno i minimi depressionari, e di conseguenza le precipitazioni per individuare le zone maggiormente a rischio”.

Nevicherà a Roma a gennaio?

Chiudiamo dunque da dove siamo partiti. Al netto di tutto questo dunque, nevicherà a Roma a gennaio 2024? Un elemento a favore delle possibili nevicate sulla Capitale nei prossimi giorni è il ripresentarsi di uno scenario già osservato nel 1985, quando la Capitale si risvegliò imbiancata. Senza entrare troppo i tecnicismi, l’8 gennaio è previsto infatti uno scambio meridiano (le correnti d’aria si muovono lungo i meridiani, dal Polo Nord verso l’area del mediterraneo) nord-sud “con ingresso di aria gelida d’origine artica sia dalla Porta della Bora che dalla Valle del Rodano”.

Questo innescherà un ciclone di maltempo invernale che potrebbe generare copiose nevicate fino in pianura. Da lì in avanti è atteso l’arrivo del Burian siberiano che investirà tutta l’Europa arrivando, in virtù di quanto analizzato fin qui, a generare nevicate anche nelle Regioni tirreniche italiane. Proprio come accaduto in quel famoso gennaio del 1985. Roma compresa.