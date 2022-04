Notte di Pasqua, in cielo splenderà la Luna Rosa

Ci aspetta una magica notte di Pasqua. Il cielo sarà illuminato da una grandissima Luna piena che sarà capace di farci sognare. Già dalla notte del Sabato saremo coperti da un’atmosfera che renderà più speciale questi giorni di festa. Ci aspetta un meraviglioso weekend romantico.

La speciale Luna che ci farà sognare

Finalmente la Luna piena di Aprile 2022. Arriverà la sera di domani pronta per regalarci un suggestivo cielo che apprezzeremo molto, anche se non dobbiamo aspettarci per forza una Luna colorata.

Questa “magia” ha un nome: il primo plenilunio di primavera, chiamato così perché accompagna la fioritura di una pianta famosa negli Stati Uniti.

Ma in realtà i nomi sono diversi: Luna di Pasqua, Luna dell’uovo, Luna dei pesci o Luna dell’erba che germoglia.

Leggi anche: Bonus terme valido anche a Pasqua: ecco tutte le info

Come vedere la bellissima Luna

Il fenomeno della Luna piena si verifica quando la Terra è posizionata fra la Luna e il Sole. L’emisfero lunare illuminato dal Sole al momento è visibile dal nostro pianeta e di conseguenza appare nel cielo come una sfera luminosissima.

Space.com, spiega che se la vediamo con un binocolo o con un piccolo telescopio la Luna apparirà con una luce così forte ” da far perdere alcuni dettagli della sua superficie”.

I momenti migliori per osservarla sono all’alba o al tramonto.

Ma perché si chiama Luna Rosa?

In realtà i colori c’entrano poco. La Luna è chiamata Rosa perché fa riferimento al nome dato dai nativi americani al plenilunio di Aprile. Secondo Maine Framer’s Almanac, la prima Luna primaverile prendeva il nome “rosa” per i colori dei fiori della pianta Phlox subulata.

La pianta appartiene alla famiglia delle Polemoniaceae e negli Stati Uniti fiorisce sempre in questo periodo.

Leggi anche: Meteo Pasqua e Pasquetta 2022: vento e freddo nel weekend, le previsioni in Italia