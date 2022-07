Nuova ondata di caldo in Italia: ecco le previsioni della settimana

Sembrava che fosse arrivata un po’ di tregua dopo settimane decisamente infernali. L’anticiclone Caronte ci ha abbandonato per un po’ lasciando spazio a temporali estivi che hanno rinfrescato, almeno un po’. Ma, ovviamente, neanche il tempo per abituarci, per prendere un sospiro, che il caldo torrido è già dietro la nostra ad attenderci. Vediamo cosa sta per succedere!

Ondata di caldo in Italia

Si sapeva già. Questa è una delle estati più caldi degli ultimi anni. Paragonata sempre a quella del 2003, non smette di sorprenderci. Abbiamo ancora pochi giorni a disposizione per goderci un po’ di fresco.. poi arriverà di nuovo il vento da Sud e le temperature inizieranno a salire.

Questo succederà già dalla prossima settimana. Si registreranno nuovamente temperature con 34 gradi, alcune città potranno raggiungere anche i 45°. Non belle notizie quindi, dato l’allarme siccità che sta colpendo tutta Italia. Infatti, il grande problema non riguarda solamente le temperature che continuano a salire, bensì la bassissima percentuali di precipitazioni registrate.

Previsioni questa settimana

Questa settimana inizieranno quindi i primi cambiamenti climatici che porteranno a un aumento delle temperature nei prossimi giorni. Armatevi dunque di tanta pazienza, perché l’anticiclone africano sta tornando e non sembra che voglia lasciarci.

