Offerte di primavera Amazon 2023: sconti fino al 40%, ecco i prodotti in promozione

Ci siamo, iniziano le offerte di primavera Amazon 2023, ecco i prodotti che è possibile acquistare a prezzo scontato. Due giorni “di fuoco” per tutti gli amanti dell’e-commerce: il colosso Amazon lancia le imperdibili promozioni per festeggiare l’arrivo della primavera. Dalle ore 18.00 di oggi, lunedì 27 marzo 2023, e per 48 ore complessive, tantissimi articoli verranno messi in vendita a prezzo scontato. Vediamo allora tutte le informazioni.

Fino a quando durano le offerte di Primavera Amazon

Intanto vediamo gli orari precisi della campagna promozionale di Amazon. L’inizio ufficiale degli sconti è previsto per le ore 18.00 di oggi quindi è scattata poco fa “l’ora X” . La promozione interesserà le giornate del 27 e del 28 marzo, quindi le prossime 48 ore. Gli sconti, su moltissimi prodotti selezionati, arriveranno fino al 40%. Dopodiché i prezzi di listino di questi articoli, salvo nuove promozi9oni, torneranno al costo standard.

Le altre offerte

Sul sito ufficiale è possibile selezionare anche altre offerte – come quelle del giorno – per vedere altri articoli in promozione. Tra le più cliccate, a questo proposito, c’è la sezione “offerte a meno di 200 euro” con tantissimi prodotti in promozione. E’ possibile, com’è noto, filtrare i risultati sulla base delle categorie desiderate.

I prodotti in offerta con gli sconti primavera di Amazon 2023

Alcuni articoli a prezzo ribassato sono già stati disponibili in anteprima per i clienti Prime. In sconto ad esempio il montalatte Wamife elettrico, oppure il DZA videoproiettore WiFi. E ancora. Smartwatch donna – Orologio fitness, Reolink Telecamera Wi-Fi esterno, AXNEB Powerbank 13800mah, Ulefone 4G Telefono Cellulare Android 12 Note 14, AXNeb Cover batteria per iPhone 12. Promozioni anche nei settori dell’informatica, della telefonia o dei robot aspirapolvere (come il Verefa con stazione autosvuotamento). Ricordiamo che è anche possibile iscriversi al servizio Prime con il periodo di prova gratuito – tutte le condizioni su Amazon.it – e accedere così agli sconti riservati. Per quanto riguarda invece le offerte di primavera di oggi e domani, adesso l’accesso alle promozioni è libero a tutti i clienti e sarà possibile scegliere tra i tantissimi prodotti in sconto.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei prodotti in promozione con gli sconti di primavera 2023 Amazon