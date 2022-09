Ora Solare, quando cambia: data e orario da spostare

Stiamo per entrare in autunno e le lancette dei nostri orologi sono pronte ad essere spostate. Ci sarà il cambio dell’ora che passerà da legale a solare: riporteremo le lancette di un’ora indietro.

Il cambio dell’ora potrebbe essere abolito?

Poco più di 4 anni fa, tra Luglio e Agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora. Quasi 5 milioni di cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione, promossa a tale scopo dai Paesi nord-europei, e il 76% dei votanti si è espresso favorevolmente. Nella discussione che ne è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi. E’ probabile a questo punto i Paesi meridionali dell’Unione possano tenere l’ora legale per tutto l’anno, mentre quelli settentrionali manterrebbero per 12 mesi l’ora solare.

L’Italia al momento non ha ancora preso una posizione, al contrario della Francia, che ha deliberato di bandire il cambio orario.

Ecco come cambierà l’ora

Nel frattempo gli italiani si preparano per vedere le giornate accorciarsi ancora una volta. L’ora solare tornerà in vigore nella notte fra Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2022. Le lancette dovranno essere mandate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2. Come ogni anno si guadagnerà un’ora di sonno e si perderà un’ora di luce. L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend di Marzo 2023 (tra Sabato 25 Domenica 26 Marzo 2023).