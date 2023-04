Pasqua 2023, come decorare la tavola e quali sono le ricette della tradizione italiana

La Pasqua è ormai arrivata e quale modo migliore per stupire i propri commensali se non attraverso una bella tavola imbandita? Numerose infatti le ricette che ogni famiglia tramanda di generazione in generazione, offrendo davvero una vasta gamma di sapori e di pietanze molto gustose. Oltre a del buon cibo è poi bene prestare la giusta attenzione alla cura della tavola, così da non lasciare nulla al caso e far vivere ai propri commensali un’esperienza davvero accogliente e unica. In questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di consiglii su come decorare la tavola per Pasqua e sulle ricette culinarie peculiari della tradizione italiana.

Colazione di Pasqua: le migliori specialità per rispettare la tradizione, ricette e consigli

Le decorazioni per la casa e la tavola di Pasqua

Con l’arrivo della Pasqua il pranzo rappresenta una preziosa occasione di convivialità per stare insieme a tutti quei parenti che, per varie motivazioni, non si vedevano da tempo. Numerosi i piatti pronti a fare capolino sulle nostre tavole ma, come si suol dire, anche l’occhio vuole la sua parte. È dunque buona norma prestare attenzione alle decorazioni della tavola di Pasqua così da stupire i propri commensali e rendere tutto ancor più magico. I tipici simboli che si usano per rendere festoso l’ambiente familiare hanno origini molto antiche. Ad esempio, le uova colorate nascono nell’Antica Roma e certamente non possono mancare per dare quel tocco in più alla nostra tavola, rendendola davvero unica. Immancabile, poi, per decorare la casa la presenza dell’alberello di Pasqua con uova colorate il primo giorno di quaresima. Un altro elemento decorativo è poi rappresentato dalle iconiche ghirlande pasquali. Infine, ma non per importanza, c’è l’immancabile coniglietto pasquale, simbolo di rinascita.

Le ricette della tradizione

Veniamo adesso alle ricette della tradizione pasquale. Dal punto di vista culinario l’Italia offre davvero l’imbarazzo della scelta. Da nord a sud, ogni famiglia ha le proprie tradizioni e i propri piatti tipici. Tuttavia, ci sono alcune ricette che sono entrate a tutti gli effetti nel novero della tradizione. Ne sono un esempio tra gli altri, la colomba, la torta pasqualina, la fugassa (dolce tipico del veneto), la schiacciata di Pasqua (dolce tipico toscano), il mentrasto (pietanza tipica marchigiana), pardulas e da pastiera e casatiello, quest’ultimi appartenenti alla tradizione partenopea.