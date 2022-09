Natasha Stefanenko, chi è la figlia Sasha Sabbioni: età, data di nascita, Instagram, nuoto, fidanzato

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Natasha Stefanenko, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata, fino all’amore per la figlia Sasha.

Cosa studia Sasha Sabbioni

Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. È nata ad Ancona nel 2000, ha 22 anni e di lei sappiamo che ha frequentato il liceo a Los Angeles, poi è tornata in Italia per frequentare l’Università. Pratica nuoto, è bellissima e come la mamma sfila sulle passerelle.

Chi è il padre Luca Sabbioni

Il padre di Sasha è Luca Sabbioni, marito da tempo della bella conduttrice ed ex modella Natasha Stefanenko. Il papà è un ex modello, che oggi lavora come imprenditore nel mondo delle calzature.

Chi è il fidanzato

Non abbiamo molte informazioni, sembrerebbe essere single. O meglio, dai social non fa trapelare nulla! Sappiamo che è una ragazza forte, determinata e lo ha dimostrato anche durante la sua partecipazione a Pechino Express: con la mamma si è classificata al secondo posto.

Instagram di Sasha

Ha un profilo Instagram e con l’account @sabbionisasha vanta oltre 50 mila followers.