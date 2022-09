Perché Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Ramon? Cosa è successo ad Amici

La scuola di Amici ha riaperto i battenti da poco. Ma già sono iniziate le prime discussioni tra professori e allievi. Le prime sfide, le esibizioni, le classifiche…e le prime maglie sospese. Inaspettatamente, infatti, la maestra Alessandra Celentano, una delle più temute, ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Ramon. Il motivo?

Perché Ramon non ha la maglia ad Amici?

Stando alle anticipazioni, pare che la maestra Celentano abbia sospeso la maglia a Ramon, suo ‘pupillo’ perché il ragazzo, in casetta, avrebbe avuto degli atteggiamenti poco consoni. La coach, infatti, ha specificato che il ballerino spesso si tocca le parti intime, dorme in costume e non in pigiama. Questo, quindi, il motivo che ha portato la maestra a sospendere la maglia a Ramon. Il ballerino come reagirà?

Cosa sappiamo su di lui

Ramon è un ballerino di danza classica, ha 21 anni e vive a Milano. Seppur giovanissimo, vanta già un curriculum di tutto rispetto: ha lavorato al Teatro La Scala e agli Arcimboldi, ma ha ballato anche all’Atlanta Ballet, al Kennedy Center e al Metropolitan di New York. Una carriera brillante e i primi provvedimenti disciplinari: Ramon avrà imparato la lezione?