Perché la canzone di Shakira contro Piqué non è più su Spotify? Cosa sta succedendo

Tutti si stanno chiedendo che fine abbia fatto “Bzrp Music Session, Vol.53“, ovvero la canzone di Shakira contro l’ex Gerard Piqué. Soprattutto gli utenti su Twitter, in queste ultime ore, stanno creando delle articolate discussioni, nel tentativo di capirci di più. Ma cosa è successo veramente?

La canzone di Shakira contro Piqué rimossa da Spotify

”Ma hanno davvero rimosso la canzone di Shakira Bzrp Music Session da Spotify?”, questa è la domanda che si stanno facendo tutti su diverse piattaforme. Del resto il brano di Shakira ha avuto un enorme successo nelle ultime settimane, facendo condivisioni e ascolti da capogiro, e quindi il fatto che sia sparita da Spotify, con l’impossibilità di riascoltarla, ha creato un certo scalpore. Cliccando play, di fatto, esce la fatidica scritta ”“Brano non disponibile”. E, quindi, allora, cosa sta succedendo? Anche perché su altre piattaforme o social, come ad esempio TikTok o Instagram, la canzone è ancora disponibile per montarla sui diversi contenuti.

Il brano di successo e l’attacco al suo ex

Ricordiamo, innanzitutto, che proprio lo scorso anno, la nota cantautrice colombiana aveva pubblicato il suo ultimo singolo, il rinomatissimo ormai Bzrp Music Session, Vol.53, diretto esplicitamente al suo ex Gerard Piqué, con cui è stata insieme per circa 10 anni. Da quel fatidico momento, tutto il mondo ha conosciuto la vicenda, come dimostrano le 405 milioni di visualizzazioni su YouTube. Insomma, il format e lo sfogo di Shakira ha funzionato perfettamente, dal punto di vista del marketing almeno. Tra le diverse frasi che si possono ritrovare nel brano, segnaliamo: “Sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te”, oppure “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”. Insomma, nulla di troppo velato. Per quanto riguarda la nostra domanda iniziale, invece, l’ipotesi più plausibile è che la cantante stia apportando delle modifiche al brano, e che quindi verrà nuovamente caricato su Spotify nei prossimi giorni.