Shakira, dal divorzio al carcere: chiesti 8 anni di reclusione

Madrid. Sono più di otto, gli anni di carcere richiesti dalla Procura per Shakira, oltre ad una multa di 23,51 milioni di euro (22,86 milioni di franchi svizzeri). Si tratta di un eclatante caso di frode fiscale che riguarda la superstar colombiana Shakira e sul quale stanno lavorando i procuratori spagnoli.

Shakira: un caso di frode fiscale

Proprio negli scorsi giorni i legali della popstar hanno respinto l’offerta di chiudere il caso, che la vede accusata di non aver pagato le tasse in Spagna tra il 2012 e il 2014 per un ammontare parti a oltre 14,5 milioni di euro. Questo è quanto riferisce oggi il quotidiano spagnolo El Pais. Shakira, in prima battuta, ha sostenuto di non aver vissuto in Spagna in quel periodo di tempo e quindi di non essere imputabile.

Le dichiarazioni in difesa della popstar colombiana