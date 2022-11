Perché Teresa Cilia e Salvatore si sono lasciati? I messaggi e il tradimento

Sul perché Teresa Cilia e Salvatore si siano lasciati, i tabloid rosa si sono letteralmente sbizzarriti nelle ultime ore, ma qual è la verità? La coppia è deflagrata, questo è certo. E dopo diverse settimane di rumors in merito ai motivi che avrebbero portato alla rottura, ecco l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso senza preavviso di vuotare completamente il sacco e farsi sentire davanti ai giornali, rivelando la verità in merito al suo matrimonio. Ecco, allora, tutti i dettagli sull’intricata vicenda.

Salvatore ha tradito Teresa: le foto e le segnalazioni

Ecco allora che per la prima volta Teresa Cilia, ex protagonista del trono di Maria De Filippi a Uomini e Donne, ha deciso di rivelare tutta la verità sulla fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo. E le cose sono peggio di quanto ci si aspettasse. La rivelazione, in un certo senso, è stata spronata dal commento di un utente che afferma di averlo sempre saputo: ”Io ogni tanto te lo scrivevo nei commenti che eri cornuta, ma tu e i tuoi seguaci attaccavate dicendo che era invidia… Ti ha sempre cornificata” – pare le abbia scritto nel messaggio che ha fatto traboccare il segreto.

La verità sulla rottura tra Teresa e Salvatore

Ma non è tutto, perché poi negli ultimi giorni le segnalazioni dei presunti tradimenti da parte del marito Salvatore, hanno iniziato a moltiplicarsi in maniera anomala. Complici, certo, anche i continui avvistamenti da parte dei followers che l’hanno più volte ”sgamato” in compagnia di altre donne. A riportare tali segnalazioni incresciose è stata proprio l’esperta di gossip Deianira Marzano, completamente sommersa dai messaggi che riportano i continui tradimento di Salvatore: ”Ti posso assicurare che Salvatore, l’ex marito di Teresa Cilia, a quella povera ragazza l’ha sempre tradita. Ora sta semplicemente uscendo allo scoperto, perché si sente autorizzato a fare quello che gli pare! Lei una bravissima ragazza…”