Pesce d’Aprile 2023: scherzi divertenti da fare il 1 aprile

Pesce d’Aprile 2023. Diciamocelo, non è proprio uno dei periodi migliori per il nostro Paese il mondo interno: inflazione, crisi economica, guerra e tanti altri problemi che non fanno altro che confermarci la la criticità di questi tempi. Tuttavia, domani è 1 Aprile 2023, ovvero il giorno del Pesce d’Aprile, e almeno un po’ di distensione emotiva potremmo anche permettercela.

Pesce d’Aprile 2023: rispettare la tradizione

Lo scherzo ha sempre fatto parte della cultura umana, basta andare anche indietro con la storia per rendercene conto. Solamente per fare qualche esempio, basti ricordare che festività simili si possono trovare nell’antica Roma, come gli Hilaria celebrati il 25 Marzo, oppure la medievale Feast of Fools (Festa degli Sciocchi) a Dicembre. Insomma, non c’è nulla di sbagliato nel voler onorare la tradizione con una piccola – e breve, perché lo scherzo è bello quando dura poco – parentesi di divertimento e distensione, magari con qualche scherzetto originale da mettere in piedi per la giornata.

Scherzi in vista: vittime e carnefici

Ecco, allora, che fareste molto bene a prepararvi a farli, ma anche a riceverli, ovviamente, perché questo articolo non verrà letto solamente da te, ma anche da coloro che stanno già progettando lo scherzo di cui sarete vittima nella giornata di domani. Quella che segue, dunque, è una breve lista di scherzi originali e introvabili sul web, con i quali potrete certamente stupire i vostri amici e far ricordare loro chi è il vero Re dello scherzo. Se non avete idee al riguardo, e non vi sentite molto ispirati, non vi preoccupate, vi basterà continuare a leggere per farvi venire qualche idea interessante.

I migliori scherzi da fare agli amici il primo aprile: sveglia!

Il primo scherzo che vogliamo presentarvi è un classico, ma che fa sempre sua grande figura. Molto semplice: vi basterò acquistare una trombetta da stadio e piazzarla o sotto la sedia del vostro collega di lavoro, oppure sul muro dietro la porta, come una sorta di proteggi muro per gli urti, ovviamente fissandola bene. Ed ecco che di buon mattino, quando tutti saranno completamente assonnati, una bella botta di vita vi travolgerà tutti.

Come impiegare la carta igienica finita

Passiamo, ora, ad uno scherzo più forte: prendete il rotolino marrone esausto della carta igienica e bagnatelo sotto l’acqua. Quando sarà bello umido, strappatelo in tanti piccoli pezzettini e poi ricompattatelo in un unico elemento a forma di cilindro marrone. Avete capito no? Il risultato è davvero rivoltante, e potrete piazzarlo dove meglio vorrete.

C’è qualcuno nel bagno!

Ora, un scherzo da infarto al miocardio. Quando il vostro malcapitato entrerà in casa, vuoi piazzatevi nel bagno, stesi sul pavimento, con un cappuccio calato sul volto, un coltello giocattolo nella mano e magari qualche goccia di ketchup sul pavimento. Ovviamente, dopo aspettatevi di tutto!

Insetti giganti sotto la lampada

Ecco un’altra idea molto divertente e meno invasiva emotivamente parlando. Comprate del cartoncino nero e ritagliate delle sagome a forma di insetti. Infine, attaccatele con dello scotch nella parte interna della lampada che la vostra vittima di solito impiega per leggere o prendere degli oggetti. Vedrà, dall’esterno, degli enormi insetti e certamente lancerà un forte grido di aiuto.

Il bagno sempre occupato

Infine, vi proponiamo uno scherzo per una vittima random, di cui non saprete neppure l’identità. O meglio, per tante vittime. Nel bagno del vostro ufficio, o in un bagno pubblico, c’è qualcuno che non si decide a smollare la tavoletta! Adagiate dei pantaloni sul water, ovviamente chiuso, e fate scendere le gambe fino a terra. Poi, l’estremità infilatele dentro delle scarpe. Da sotto, coloro che avranno l’urgenza, vedranno ovviamente le gambe e le scarpe simulate, e crederanno che sia perennemente occupato.